Manfredonia, scontro tra ragazzi in villa: uno estrae una pistola e minaccia

Manfredonia, 09 settembre 2020. Nella tarda serata del 08/09/2020 nello spazio tra le due ville, in quello che ormai si è soliti denominare lo spacco, un gruppo di quattro ragazzi si è fronteggiato in una lite durante la quale un giovane ha “cacciato” una pistola dai pantaloncini. Immediatamente la folla di gente che si trovava nei dintorni si è allontanata. Il ragazzo con la pistola richiamato da alcuni amici si è diretto verso il monumento dei Caduti per poi correre insieme ad un gruppo di persone in direzione del viale Miramare. Poco dopo sono intervenute sul posto due pattuglie dei carabinieri che hanno raccolto le testimonianze dei pochi disposti a rilasciarle per poi proseguire nel lavoro di indagine.

Le testimonianze sui fatti sono diverse: qualche cittadino parla di una fuga dal monumento dei caduti uscendo dalla villa fino al corso Manfredi, con area “piena di giovani”.

“Due amare constatazioni“, scrive a StatoQuotidiano la sig.ra Rossella Iaconeta di Manfredonia. “Innanzitutto il degrado culturale di questa città che non riesce ad educare i propri figli, perché ricordiamoci che dietro un ragazzo che sbaglia c’è un sistema che ha fallito, quel sistema si chiama stato e lo stato siamo noi; secondo il degrado culturale della gente che grida allo scandalo e poi si nasconde con atteggiamento omertoso dinanzi alle forze dell’ordine. Il pensiero corre a quelle serate in cui quel tratto di corso è pieno di bimbi che giocano fino a tarda sera, per fortuna era un martedì di settembre, se di fortuna si può parlare”.