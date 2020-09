Positivi Covid a Orta Nova: marito e moglie ricoverati in ospedale

Orta Nova, 09 settembre 2020. “2 casi covid19 positivo in isolamento domiciliare e 2 casi Covid 19 positivo, soggetti anziani, marito e moglie, ricoverati in un reparto in ospedale. Tutti i contatti stretti sono stati isolati in maniera fiduciaria da parte del dipartimento di prevenzione della Asl e sono in attesa di eseguire il tampone. Abbiamo anche 6 casi di persone in isolamento fiduciario che hanno avuto una epidemiologia sospetta da Covid: gente che per ferie è tornata da zone a rischio e contatti stretti vicini ai 4 casi di positività enunciati”. Sono le parole del sindaco Mimmo Lasorsa diffuse atttaverso la pagina Facebook dedicata.

L’emergenza non è affatto passata, la sottolineatura del primo cittadino ortese, “anzi proprio in Puglia avrete notato un notevole incremento di casi in queste ultime settimane”.

Ed è per questo motivo che, la sua precisazione, bisogna rispettare piccole regole quali: mantenere la mascherina obbligatoriamente nei luoghi chiusi e nei luoghi all’aperto, quando non si riesce a garantire il distanziamento sociale di almeno 1 metro; evitare strette di mano, contatti stretti o simili; evitare di coinvolgere soggetti con comorbilità, come i gli anziani.

Il sindaco ha poi spostato l’attenzione verso un’altra questione importante e di recente attualità nel comune capofila dei Cinque Reali Siti, la Raccolta differenziata.

“In queste ultime settimane abbiamo raggiunto degli ottimi risultati: sono triplicate le tonnellate di plastica e carta vendute ai consorzi di filiera”, le sue parole.

Allo stesso tempo “non posso non provare sdegno per tutti quegli incivili che puntualmente decidono di buttare l’immondizia per strada o nelle campagne. Abbiamo attenzionato un po’ di situazioni”.

Effettuati quindi controlli e verifiche al fine di risalire a chi agisce contravvenendo alle norme sulla raccolta, ha informato Lasorsa. “Siamo venuti anche a capo di nominativi e alcuni di loro sono stati anche multati. D’ora in poi chi getterà i rifiuti a terra verrà multato e poi denunciato”.

Il progresso non dovrebbe essere fermato da “quattro incivili”, il parere del sindaco. Lasorsa ha lanciato, a conclusione, l’invito ai suoi cittadini: “Qualora doveste accorgervi di chi butta spazzatura a terra, fotografate e segnalatecelo. Anche in forma anonima. Poi saremo noi a prendere i dovuti provvedimenti”.

A cura di Daniela Iannuzzi, Orta Nova 09.09.2020