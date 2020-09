Salvini aggredito a Firenze: strappato il rosario dal collo

(affariitaliani) Una donna ha aggredito il leader della Lega, Matteo Salvini, mentre camminava in una strada di Pontassieve, dove oggi sono previsti alcuni appuntamenti. Mentre Salvini camminava lungo via Tanzini, nel centro della cittadina, una donna di colore di circa 40 anni lo ha affrontato gridando e gli ha strappato la catenina, la camicia e la mascherina. La donna, che e’ apparsa in stato d’agitazione, e’ stata subito fermata dalla scorta dell’ex ministro.