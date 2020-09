Sanità, Gatta “Servizio disastrato, Capitanata spolpata da Giunta Emiliano”

Foggia, 09 settembre 2020. “La sanità pugliese, e in particolar modo quella di Capitanata, è stata e continua ad essere completamente disastrata dalle scelte di questi anni della Giunta Emiliano. La provincia di Foggia è stata usata solo per passerelle mediatiche alla ricerca di voti, ma esclusa da ogni forma di attenzione con riverberi fortissimi sulla vita dei cittadini.

L’ospedale di Manfredonia è stato condannato ad una morte lenta e silenziosa, con reparti chiusi ed una gravissima carenza di personale che ne compromette la funzionalità. Stesso destino è stato tracciato per il nosocomio di Cerignola ed oggi anche la struttura di San Severo è “vittima” della noncuranza di Emiliano: da due settimane, infatti, sono chiuse le due sale operatorie. Insomma, in Capitanata, tra Vendola prima ed Emiliano poi, è vietato avere problemi di salute perché i servizi sono stati ridotti al lumicino. E’ per questo che a settembre potremo gridare e gioire per il riscatto democratico della nostra terra, mandando a casa coloro che hanno spolpato il territorio senza alcun rispetto per la popolazione”.

Nota del vicepresidente del Consiglio regionale, Giandiego Gatta di Forza Italia.