Start up di Troia “Genitori più tranquilli, bimbi più sicuri: ecco il mondo SmartTrackerKids”

Troia 7 settembre 2020 – Nasce oggi SmartTrackerKids™, un’idea “made in Puglia” che

aiuta a supportare sicurezza e tranquillità dei bambini e genitori in questo momento

delicato dall’esigenza di monitorare in maniera efficace i propri figli, oggi è più che

mai sentita soprattutto per i prossimi rientri a scuola.

SmartTrackerKids™è un dispositivo semplice ed efficace uno smartwatch pensato

appositamente per l’infanzia (dai 4 ai 13 anni), che funziona con una scheda sim

(disponibile in dotazione) e che comunica con un’applicazione, sviluppata in Italia

permettendo di accedere in modo facile e veloce ad una serie di parametri e

caratteristiche.

Tra le altre:

– GPS ad alta precisione per il tracciamento degli spostamenti dei bambini;

– Misurazione temperatura corporea real time;

– Impostazione perimetro di sicurezza. Se il bambino dovesse uscire dal perimetro

scatterebbe subito un alert per la mamma e il papà;

– Il dispositivo è dotato di un pratico tasto SOS che può utilizzare il bambino in caso

di pericolo. Grazie a questa funzione il bambino si può mettere direttamente in

contatto telefonico con i genitori;

– rilevazione urti/cadute

Il dispositivo consente la gestione da più account e, in concomitanza del ritorno a

scuola, può diventare una soluzione pratica per il monitoraggio della temperatura

richiesto dall’attuale emergenza covid. Sottolinea Nicola Altobelli, co founder di

SmartTrackerKids™ “Grazie a questo dispositivo, qualora la temperatura salga sopra il

livello di guardia, un alert allert avverte immediatamente sia la scuola che i genitori” Una

feature che ha subito attirato l’attenzione della Regione Puglia che ne sta valutando

l’adozione per effettuare una prima fase test presso le scuole pugliesi. Il progetto è ancora

in fase di studio.

SmartTrackerKids™ rappresenta un’innovazione, non per il dispositivo in sé ma per l’ecosistema innovativo che rappresenta.Gli elementi di differenziazione della nostra soluzione rispetto ai competitor sono il suo dna “chiavi in mano” e la possibilità di personalizzazione. Chiarisce Antonio Altobelli, co-founder della start up “ in più siamo già capaci di fornire assistenza immediata. I clienti ricevono il dispositivo configurato e, se lo desiderano, già comprensivo di scheda sim m2m. L’obiettivo è quello di far sentire il genitore sempre presente nella vita del figlio”.

SmartTrackerKids™ che risulta una valida possibilità anche anche per gli ospiti della

RSA, viene commercializzato da White Hub Italia ed è disponibile solo tramite prevendita con lo SmartTrackerKids™T20.

E’ possibile preordinare il dispositivo tramite il sito ufficiale smarttrackerkids.com,

andando sul seguente link > http://bit.ly/smtt20

About us

White Hub Italia è una start up fondata nel 2018 dai fratelli Nicola e Antonio Altobelli e da

Ylenia Brigida. La società accompagna le aziende nel processo di digitalizzazione

svolgendo attività di consulenza per lo sviluppo di strategie di Marketing digitale e si

occupa di promuovere e sostenere prodotti e soluzioni innovative per la vita di tutti i giorni

e di offrire loro consulenza nelle strategie di Marketing online.