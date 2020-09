Tecnico in local food, a Vico corso gratuito e stage nelle aziende

Vico del Gargano, 09 settembre 2020. Un corso gratuito della durata di 2000 ore (1200 ore di lezione e 800 di stage in azienda), con lezioni distribuite nell’arco di un anno e mezzo: a fine ottobre, ma le iscrizioni sono già aperte, Vico del Gargano sarà sede del corso gratuito per “Tecnico superiore in local food digital marketing”. Si tratta di un’opportunità formativa e occupazionale importante, poiché diverse aziende hanno dato disponibilità ad assumere i corsisti in seguito allo svolgimento degli stage. Non ci sono limiti d’età per poter partecipare. L’unico requisito richiesto è quello di aver già conseguito il diploma di scuola secondaria superiore.

Al termine del corso, si conseguono un diploma di quinto livello (vale a dire superiore al diploma di maturità e inferiore a una laurea triennale) e diverse certificazioni, tra cui quelle relative a “lingua inglese”, informatica e privacy specialist. Il corso è organizzato dalla Fondazione ITS Istituto Tecnico Superiore Agroalimentare Puglia. La domanda di iscrizione debitamente sottoscritta e corredata dei documenti richiesti nel bando (info e modulistica https://www.itsagroalimentarepuglia.it/corsi-its/10-ciclo-corsi-its-2020-22/tecnico-superiore-in-local-food-digital-marketing/#tab-id-2-active), dovrà pervenire all’indirizzo PEC (fonditsagroalimentare@legalmail.it) o in busta chiusa (consegnata a mano o spedita per posta ordinaria, non farà fede la data di spedizione), entro e non oltre le ore 18:00 del 9 ottobre 2020 al seguente indirizzo: Fondazione ITS Agroalimentare Puglia S.C. 138 C.da Marangi n. 26 – 70010 Locorotondo (BA).

Il corso si pone l’obiettivo di formare Tecnici Superiori con specifiche conoscenze delle eccellenze agroalimentari del territorio di appartenenza e competenze professionali per l’implementazione di strategie di web marketing per la valorizzazione. L’esperto sarà in grado di sviluppare contenuti per il Digital storytelling di prodotti agroalimentari ottimizzando l’indicizzazione sui motori di ricerca e realizzando piani di social media marketing. Gli esperti formati saranno in grado, sulla base degli obiettivi aziendali e delle peculiarità dei prodotti agroalimentari, di individuare la soluzione di e-commerce più idonea alla promozione e vendita del prodotto. Sarà inoltre in grado di gestire piattaforme di commercio elettronico per il food, monitorare le fasi di vendita e scegliere gli strumenti digitali più efficaci e utili allo scopo. Il Tecnico Superiore potrà svolgere la propria professione in qualità di dipendente e/o consulente di Aziende di produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti agroalimentari. Inoltre, l’Esperto potrà operare la propria professione in enti territoriali, consorzi di tutela, fondazioni e imprese nonché agenzie di comunicazione e marketing.