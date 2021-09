Antiche tradizioni sipontine. Settembre

Il mese di settembre, nella cultura popolare meridionale, ha sempre rappresentato la ripresa del lavoro ed il raccolto dei prodotti della terra e del mare. Per il popolo sipontino e garganico è il mese devozionale per i nostri santuari (Pulsano, S. Matteo, S. Michele, S. Pio); non mancano, naturalmente auspici atmosferici.

Nda llu mese de settèmbre

Ce chjande a vene

mbaccj’a coste

E doppe samMechele

a tutte vanne

Nel mese di Settembre/ si pianta l’avena/ sulle coste (della montagna)/ e dopo san Michele/ in tutte

le parti

Acqua Settembrine

jènghje i pescine

Pioggia settembrina/ riempie le piscine

Acqua Settembrine

uaste u vine

Pioggia settembrina/ guasta il vino (rovina l’uva)

Ajuste ngambagne,

Settèmbre a ccaste

Agosto in campagna/ Settembre a casa tua (riposo)

A lla venute de sanda Marije

tutte lli papere pigghjene vije

Il giorno si santa Maria (8.9)/ tutte le papere prendono via

A pechere n’ogne ttimbe,

u caprètte a settèmbre

La pecora (la puoi mangiare) in ogni tempo/ il capretto (è saporito) a settembre

Arja settembrine:

frèsche a sere

e frèsche a matine

Aria settembrina:/ fresca la sera/ e fresca la mattina

A samMechele

U cavete ce ne vé ngile

A san Michele/ il caldo se ne va in cielo

A Settèmbre arrivene

i pèchere da ll’Abbruzzise

A Settembre arrivano /le pecore dall’Abruzzo

A Settèmbre ce fanne

i mèghjje bbagne

A Settembre si fanno/ i migliori bagni (variante)

A Settèmbre

ce vé a Ppulezéne

A Settembre/ si va a Pulsano

A Settèmbre

ce vé a san Matteje

A Settembre/ si va (al convento di) a San Matteo

A settèmbre ce vendèmmje

A Settembre si vendemmia

A Settèmbre, chi ji èspirte

ne ngamine méje scupirte

A settembre, chio è esperto/ non cammina nai scoperto

A Settèmbre

cj’abbéche u cavete

Nel mese di Settembre/ si attenua il caldo (la calura)

A settèmbre

ggjà allambe e ndrone

A settembre/ già lampeggia e tuona (si fanno sentire i primi temporali)

I bbagne settembrine

so’ i cchjù mmègghje

I bagni (di mare) fatti nel mese di Settembre/ sono i migliori (poche persone e mare più pulito)

Ll’arja Settembrine

ji lla cchjù fine

L’aria settembrina/ è la più fine (pura)

Luna settembrine

sètte ce ne strascine

(mise)

Luna settembrina/ sette (mesi) se ne traina

Pe samMechele ll’uve ji mmele

Per san Michele l’uva è miele

Se chjove u quatte Settèmbre

Chjove fis’a Decèmbre

Se piove il quattro Settembre/ piove fino a Dicembre

Settèmbre

ji u mese d’i sanduarje

Settembre:/ è il mese dei santuari (pellegrinaggi)

Settèmbre:

mitte a ggjacchéte

Settembre:/ indossi la giacca

Trègghje de Settèmbre,

e ll’acchjéte de tutte i timbe

Triglia di Settembre/ e l’occhiata in tutto l’anno

Uèje se ce nghése

u cavete a Settèmbre

Guai se si incasa (è troppo)/ il caldo a Settembre

U mese de Settèmbre

sté ll’abbundanze i pisce

Nel mese di Settembre/ vi è l’ abbondanza dei pesci

U mese Settembre:

cavete e frescure

Il mese di Settembre:/ caldo e frescura