Assunzioni al Comune di Foggia: niente più concorsi, è polemica

Foggia, 09/09/2021 – (norbaonline) Il Comune di Foggia era pronto a fare i concorsi per l’assunzioni nei suoi uffici del personale di cui ha stringente necessità. Già a marzo scorso la Giunta comunale aveva varato il piano. Ma adesso è cambiato tutto. A Foggia, come si sa sono arrivati i commissari dopo lo scioglimento del Consiglio comunale, i quali hanno deciso di cambiare strategia. Niente più concorsi. Il personale delle categorie C e D sarà attinto dalle graduatorie di altri concorsi, svoltisi altrove. Lo prevede la legge, tutto regolare. Ma questo scontenta i tanti ragazzi foggiani che avevano visto nei concorsi banditi dal loro Comune una speranza occupazionale. I commissari si sono giustificati sostenendo che c’è urgente bisogno di personale al Comune di Foggia e fare i concorsi comporterebbe lungaggini non più sostenibili. (norbaonline)