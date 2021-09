Casa Sollievo, tumore al polmone dei non fumatori colpisce di più le donne

San Giovanni Rotondo (Foggia), 09/09/2021 – (donnamoderna) Una ricercatrice italiana ha studiato i sottotipi di cancro ai polmoni che colpiscono i non fumatori. Purtroppo le più colpite sono le donne. Le cause sono genetiche e ambientali. Conoscere l’origine del tumore permette di curarlo meglio.

La ricerca è stata coordinata dall’italiana Maria Teresa Landi, che da tempo lavora negli Stati Uniti presso il National Cancer Institute dei National Institutes of Health, a Bethesda. Nello studio, a cui hanno collaborato le fondazioni Irccs Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, Ca’ Granda Ospedale Maggiore di Milano e Regina Elena di Roma, e l’Università di Bari, è stato analizzato il Dna di tumori riscontrati in 232 pazienti che non avevano mai fumato, il 75% dei quali donne e dall’età media di circa 65 anni.

Le donne sono più colpite dal tumore dei non fumatori

«Gli studi condotti finora ci dicono che sul tumore al polmone nei non fumatori, che riguarda il 20% dei casi totali, pesa un gender gap. Non significa che ci sono più donne che ne sono colpite, ma che lo sviluppano in percentuale maggiore. I numeri lo confermano, anche se non ne conosciamo ancora il motivo. Una delle ipotesi riconduce alle differenze ormonali, ma non ci sono ancora indicazioni scientifiche a riguardo» conclude il professor De Braud. (donnamoderna)