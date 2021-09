Covid, pronto il parere dell’Aifa: ok alla terza dose di vaccino

Foggia, 09/09/2021 – (tgcom) Il cronoprogramma prevede entro fine anno, probabilmente a dicembre, la terza dose agli anziani over 80 e all’inizio del prossimo anno, tra gennaio e febbraio, agli operatori sanitari. L’indicazione dell’Aifa di procedere partendo proprio dai più fragili è una scelta già condivisa in queste ora anche in Europa, come in Spagna, oppure in Israele.

Le Regioni cominciamo a organizzarsi. “Se le autorità preposte danno l’ok, noi ci siamo. Mi auguro che la decisione possa essere presa il prima possibile perché prima si parte meglio è”, fa sapere il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga. “Farò la terza, la quarta, la quinta ed anche la sesta dose, se sarà necessario”, ha sottolineato il presidente della Campania, Vincenzo De Luca.

Anche per Anthony Fauci, il più celebre immunologo americano, la terza dose “è una buona idea. Si è visto infatti che dopo alcuni mesi l’efficacia dei vaccini diminuisce. Per questo prevediamo entro settembre di iniziare a distribuire negli Usa la terza dose“. Un nuovo studio della Yale School of medicine ha cercato di individuare i pazienti a più alto rischio di infezioni covid “breakthrough”, ossia che avvengono in persone già vaccinate. Si tratta di casi “estremamente rari”, spiega il rapporto pubblicato sulla rivista “Lancet Infectious Disease”, ma tra questi, la maggior parte delle infezioni ripetute più gravi sono apparse in anziani di eta’ media 80.5 anni e che presentano altri fattori di rischio, quali obesità o diabete.

Fragili e anziani sono proprio le prime categorie che riceveranno la terza dose. I medici infine, che furono i primi a ricevere i vaccini a partire dagli ultimi giorni del dicembre scorso, riceveranno la loro terza dose a partire dal prossimo anno. Al momento sono 644, secondo un aggiornamento della Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo), che stima che i non ancora vaccinati siano 1500: una percentuale dello 0,3%. “Si tratta di una minima parte dei colleghi, ma anche questi piccoli numeri costituiscono una sconfitta per la professione”, afferma il presidente della Fnomceo, Filippo Anelli. (tgcom24)