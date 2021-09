Giuseppe Conte sarà a S. Nicandro Garganico e a Cerignola il 19 settembre

Comincia da S. Nicandro Garganico domenica 19 settembre il tour pugliese di Giuseppe Conte. Alle 10.30 il punto di ritrovo nel paese garganico sarà in Largo Colonna per una passeggiata verso piazza 4 novembre e successivo incontro con la stampa.

Alle 12.30 il presidente del M5s sarà a Cerignola dove terrà un intervento previsto per le ore 13. Proseguirà il tour in alcuni paesi della Puglia in cui si vota per le elezioni comunali il 3-4 ottobre.

Luigi Di Maio sarà invece a Cerignola alle 17.30 di lunedì 13 settembre, dopo la tappa a S. Nicandro garganico.

Lo annuncia su facebook l’onorevole del M5s Marialuisa Faro.