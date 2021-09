Il gruppo Ottavia a Latorre sui concorsi: “E’ paternalismo, altro che giovani”

“’Resta in me l’amarezza per ciò che poteva essere e che, evidentemente, non sarà possibile ottenere’. Si conclude così uno dei comunicati più imbarazzanti che abbiamo mai letto, in cui siamo riusciti a sentire in modo amplificato il rumore delle unghie che graffiano i vetri nel tentativo disperato di arrampicarsi”. Lo scrive il gruppo Ottavia a proposito delle dichiarazioni di Paolo La Torre, ex assessore e consigliere comunale dell’amministrazione Landella.

“Ci fa piacere che un esponente dell’ex amministrazione si sia ricordato del tema “giovani”, ma è evidente che sia fuori tempo massimo. Ricordiamo, ma lo abbiamo già fatto in molteplici occasioni, che l’amministrazione Landella non ha mai prodotto un atto amministrativo in materia di politiche giovanili. Non ha mai avuto un disegno per il futuro dei ragazzi e delle ragazze. Se qualcuno pensa di poter risolvere un problema di questo tipo attraverso un concorso pubblico al Comune è evidente che siamo fuori strada. C’è molto di più da fare, ci sono tutte le prerogative e le istanze che abbiamo raccolto nel documento “71100 volte meglio” che prevedono una progettualità, una programmazione, un disegno per le generazioni future”.

“Allora come mai l’ex vicesindaco ha avuto questo sussulto? È palese lo scopo solo e puramente propagandistico, il tentativo di dissociarsi da una coalizione, la sua, che ha affossato la città. Magari anche perché, più che un senso di protezione nei confronti dei giovani foggiani, è un senso di puro paternalismo, un affetto nei confronti dei giovani… di casa sua. Invitiamo, quindi, al massimo rispetto nei confronti dei tanti ragazzi e ragazze che in questi giorni stanno lasciando la propria casa per provare a realizzarsi in altri contesti. Questo sta accadendo per colpa di anni di politiche scellerate, non per un concorso pubblico che rispetta ogni criterio di legge e si adatta perfettamente al contesto attuale”.