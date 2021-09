Le precisazioni di Longo: “Su di me atti e circostanze avulse dalla realtà”

STATOQUOTIDIANO.IT, Foggia 09 settembre 2021. “Recentemente organi di stampa hanno pubblicato stralci della relazione prefettizia mutuata dalla relazione della commissione di accesso agli atti amministrativi del Comune di Foggia, nominata per la verifica di infiltrazioni mafiose all’interno dell’Ente pubblico, che avrebbero o che hanno condizionato la politica amministrativa del Consiglio Comunale e della Giunta del Comune di Foggia”. Lo comunica l’ex consigliere comunale Bruno Longo.

“Come è a tutti noto, il provvedimento di scioglimento del Consiglio Comunale, adottato con provvedimento ministeriale nei primi giorni del mese di agosto del corrente anno, ha determinato il commissariamento dell’Ente per almeno 18 mesi e ha, di fatto, esautorato la politica cittadina dall’amministrazione dell’Ente”.

“La relazione preliminare al commissariamento si è occupata anche della mia persona, riportando fatti e circostanze del tutto avulse dalla realtà. Ciò è frutto di un fraintendimento e di una non attenta lettura degli atti e, da ultimo, da una acquisizione acritica di propalazioni di personaggi che si ergono a tutori della legalità ma che dalla lettura degli atti delle recenti indagini per reati contro la Pubblica Amministrazione, sfociati in ordinanze di custodia cautelare e avvisi di garanzia per buona parte dell’assise comunale e della giunta e, non per ultimo anche di alcuni rappresentanti della opposizione a Palazzo di Città, appaiono conniventi (o alcune volte complici morali) con un sistema che ho sempre avversato”.

“Ho dato mandato ai miei legali di valutare la sussistenza di fattispecie delittuose nella propalazione delle notizie da parte di chi è facile a crocifiggere e a uccidere, con la penna, la moralità (e non solo) delle persone. Ciò che mi preme sottolineare è la estrema superficialità con la quale sono stati trattati temi che mi riguardano e accostamenti a soggetti contigui a mondi criminali che ho sempre avversato.

“Per dovere di verità e per dovere nei confronti degli elettori e della mia famiglia preciso che: non sono mai stato deferito all’autorità Giudiziaria per porto abusivo di arma nell’anno 1976. Quegli anni hanno segnato la mia militanza politica del M.S.I. e se vi sono stati deferimenti per aver partecipato a manifestazioni politiche nei così detti Anni di Piombo, a fianco della Giustizia e contro qualsiasi forma di sedizione sovversiva, rivendico il deferimento. Mai, però, si è trattato di possesso abusivo di arma. Invito chi ha evidenziato ciò a dare prova della realtà del fatto storico e giudiziario”.

“Mi si accusa di essere stato indagato in un procedimento penale per un reato di concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso. Ciò risulta vero. Quel procedimento, denominato “Vela 2” condotto da un PM oggi dedito a scrivere bestsellers, “toccò” la parte imprenditoriale e politica della nostra Città spazzando via non solo una classe politica di centro destra nell’imminenza di scadenze elettorali importanti sia a livello cittadino e regionale, che determinò, guarda caso la vittoria del centro sinistra. Risulta altrettanto vero, però ( e di tanto non c’è traccia nella relazione) che non fui né attinto da misura cautelare né mai da un avviso di garanzia. Risulta altrettanto vero, soprattutto, che quell’indagine naufragò miseramente dopo un pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione che ne decretò la irrilevanza e l’assenza di qualsiasi grave indizio di colpevolezza a carico di tutti gli indagati eccellenti e non solo, che potesse determinare il PM a esercitare l’azione penale”.

“Per tale motivo lo stesso PM che aveva decapitato la classe politica del centrodestra foggiano e quella imprenditoriale con arresti eccellenti, chiese ed ottenne un decreto di archiviazione dal GIP presso il Tribunale di Bari. Pertanto sostengo con forza di essere totalmente estraneo a quell’indagine per la quale nessuno ha pagato per l’onta buttata addosso alla gente perbene. Anzi non so per quali reconditi motivi qualcuno beneficiò di un posto in Parlamento e di una casa editrice di sinistra dove far sfogare i suoi sogni da scrittore”.

“Mi si accusa di avere il domicilio dove oggi abitano persone appartenenti alla criminalità. Preciso che quel domicilio mi appartiene per aver vissuto per anni (almeno dal 1986) con la mia defunta madre, inferma e bisognosa di cure nonchè legittima assegnataria dell’alloggio popolare. Dopo la sua morte il detto immobile fu abusivamente occupato da terzi. Ho prontamente denunciato l’accaduto alla Polizia Locale e tramite l’allora comandate dei VV.UU. dr. Paolo Frattulino, si tentò uno sgombero che, purtroppo, non fu mai eseguito”.

“Non ho mai fatto parte di un sistema di tangenti con l’allora Sindaco Franco Landella, a cui auguro di chiarire la sua posizione. Ciò che mi preme rappresentare e che risulta per tabulas dalle carte processuali delle indagini che riguardano l’ex sindaco la moglie ed altri ex consiglieri comunali è che ho denunciato politicamente la condotta amministrativa della Giunta Comunale e di parte del Consiglio Comunale ma non ho mai votato atti amministrativi che ritenevo illegittimi”.

“Quanto alle informative antimafia è stata estrapolata una frase da una captazione ambientale e la stessa, poi, decontestualizzata è stata ampiamente enfatizzata. Tale frase non dà senso al significato proprio di ciò che volevo esprimere e che si sostanzia in una denuncia nei confronti della amministrazione retta dall’ex Sindaco Gianni Mongelli, quanto all’assegnazione di appalti per la riscossione delle entrate tributarie del Comune di Foggia e per i servizi cimiteriali che determinarono la sovraesposizione mediatica che portò alle interdittive antimafia, prodromo degli eventi che si sono verificati e che oggi comportano una desertificazione della politica nella scelta della giusta amministrazione della Cosa Pubblica”.

“Non dimentico il mio unico e recente guaio giudiziario. Posso però giurare di non avere mai locupletato nulla per me. Mi sono fidato di amici che si sono disvelati avvoltoi e per loro colpa pagherò per aver percepito un contributo elettorale, puntualmente denunciato alla Corte di Appello di Bari in sede di rendiconto delle spese con una sanzione non solo giudiziaria ma anche e soprattutto morale. Ma come disse un grande politico “non c’è nessuno in quest’aula che possa alzarsi e pronunciare un giuramento in senso contrario” .

“L’Italia è un Paese dove non si fanno mai i conti con la propria storia, dove i passaggi storici non lasciano mai un segno, dove i processi, sia politici che giudiziari, non finiscono, non si chiudono, lasciando vuoti che non si riempiono”.