L’esorcista foggiano don De Meo: “Non aprite le porte al Maligno”

Foggia, 09/09/2021 – (famigliacristiana) «Un esorcista è un prete a 360 gradi, in costante e particolare comunione con il suo Vescovo e a totale servizio del popolo di Dio e della Chiesa».

Esordisce così don Matteo De Meo, 54 anni, sacerdote della Diocesi di San Severo (Foggia) parlando del suo ministero di esorcista, che ha ricevuto nel luglio del 2014 dal suo Vescovo, Mons. Angelo Lucio Renna, nel luglio del 2014. Un delicato ed esigente servizio al popolo di Dio, accettato per “cordiale obbedienza” – come dice lui – al pastore della sua diocesi di San Severo, in provincia di Foggia, ma anche aiutato dalle sue competenze teologiche – don Matteo ha un dottorato in Teologia patristica ecumenica e per alcuni anni ha insegnato teologia in alcuni istituti teologici pugliesi – e dall’aiuto pratico di padre Francesco Bamonte, presidente dell’Associazione Internazionale Esorcisti, realtà fondata da don Gabriele Amorth negli anni ’80 del secolo scorso e riconosciuta dalla Chiesa nel 2014.

«Mai avrei pensato, né tanto meno desiderato, di essere nominato esorcista. Con la mia indole pragmatica e alquanto razionale non avrei mai pensato ad un simile ministero, su cui nutrivo non poche perplessità, rafforzate peraltro da pregiudizi e da qualche approccio non del tutto positivo», confessa. L’argomento è davvero interessante e cerchiamo insieme a lui di capirci di più questo argomento, di cui si parla spesso e, ancor più spesso, male.

Don Matteo, cosa fa esattamente un esorcista oltre, ovviamente, agli esorcismi?

«L’esorcista svolge un ministero che lo vede impegnato su diversi fronti: il discernimento spirituale, la cura di relazioni di ascolto, l’accompagnamento spirituale per quanto attiene eventuali problematiche connesse a un’azione straordinaria del demonio, una costante collaborazione e dialogo con l’ambito delle scienze umane, soprattutto psicologi e psichiatri, in vista di un discernimento più appropriato di alcune fenomenologie allo scopo di precisarne origine e natura. È un ministero che, in una parola, continuamente pone il sacerdote di fronte a dei “casi” umani davvero bisognosi di aiuto in varie direzioni». (famigliacristiana)