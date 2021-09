“Ciao Luigi, sei un simbolo per i pescatori di Manfredonia”

Manfredonia (Foggia), 09/09/2021 – “ In ricordo di mio fratello, ormai son trascorsi 11 anni da quel fatidico incidente avvenuto sul motopeschereccio e di cui tutta Manfredonia si radunò per piangere una giovane vittima di incidente sul lavoro.

11 anni sono passati. Forse ci sarà un giorno in cui ci incontreremo. Chissà lassù nel lungo peregrinare i nostri occhi si incroceranno e riconosceremo i nostri visi…. Certamente il tuo viso , irradierà tanta luce per quel martirio avvenuto su quel motopeschereccio.

Sei passato a pescare dall’altra parte e sei diventato anche un simbolo per i pescatori di Manfredonia per quanto riguarda i loro infortuni sulle imbarcazioni …..Pescatori lasciati soli , e che non sanno mai se il loro rientro è certo. Adesso concedimi di pensare a cosa fare per evitare tante morti che oggi giorno avvengono sul posto di lavoro e a quanti figli orfani, aspettano il proprio padre o madre che non rientreranno più a casa loro. Lassù credo che ci sia un’ altro mondo dove non ci sono i nostri problemi sciocchi, però un po’ di vita terrena la potevi continuare a trascorrere tra noi. Un giorno spero di riabbracciarti”.