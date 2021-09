Personale al Comune di Foggia da S. Severo, approvata la convenzione con l’ente

E’ stato approvato, con determina dirigenziale dell’8 settembre, lo schema di convenzione per l’utilizzo di graduatorie concorsuali del Comune di S. Severo, in seguito alla deliberazione della commissione, con i poteri della giunta, del 31 agosto scorso. Prosegue dunque l’iter dei commissari per acquisire nuovo personale in pianta organica facendo riferimento alla graduatoria di altri Comuni.

Il 31 agosto è la data in cui il Comune di Foggia, che si è dotato di apposito “Regolamento per l’utilizzo di graduatorie concorsuali di altri Enti”, ha demandato al dirigente del servizio amministrativo e contabile delle Risorse umane sia la sottoscrizione delle convenzioni di volta in volta stipulate, sia l’approvazione di eventuali schemi di convenzione che dovessero essere trasmessi dagli enti disponibili a concedere le proprie graduatorie.

La determina approva lo schema di “accordo tra il comune di San Severo ed altri enti, per l’utilizzo della graduatoria della selezione pubblica per assunzioni a tempo indeterminato e pieno di n. 4 (quattro) posti di istruttore amministrativo categoria c1, composto da n. 8 articoli del Comune di San Severo”.

Inoltre, approva di intervenire sulla modifica, già condivisa con il Comune di San Severo, in merito alla sottoscrizione dell’accordo con firma digitale, da parte dei dirigenti anziché dei sindaci, in quanto trattasi di atto gestionale ascrivibile alle competenze dirigenziali.

Si dà atto che “dall’approvazione e dalla sottoscrizione dell’allegato schema di accordo non conseguono spese a carico di questo ente”. La determinazione, a firma del segretario generale Gianluigi Caso, “attesta la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000”.