Puglia, investito da autocompattatore: morto ciclista

Taranto, 09/09/2021 – (rtmweb) Un incidente mortale si è verificato questa mattina intorno alle 11 sulla strada statale 7 TER in territorio di Sava. Un autocompattatore condotto da un 37 enne savese, per cause in corso di accertamento, ha investito un anziano pensionato M.L. anch’egli di Sava che viaggiava a bordo di una bicicletta.

Per il poveretto non c’è stato nulla da fare. Intervenuto il personale del 118 ha potuto solo constatare il decesso dell’anziano a causa delle ferite riportate nel violento impatto. Rilievi e accertamenti, volti a stabilire la dinamica dell’incidente sono a cura dei militari della stazione di Sava.

I mezzi, su disposizione dell’A.G., sono stati posti sotto sequestro e la salma restituita ai familiari. Il 37 enne che era alla guida dell’autocompattatore è stato sottoposto ai rilievi alcolemici e tossicologici. (rtmweb)