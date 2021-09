Puglia, turista precipitato dall’hotel: compagno indagato per omicidio

Brindisi, 09/09/2021 – (senzacolonnenews) E’ indagato per omicidio volontario l’uomo cegliese di 51 anni che si trovava nella stanza al sesto piano di un hotel di Ostuni dal quale precipitò il suo compagno Thomas Bitter, 53 anni, morendo nell’impatto con il suolo. All’indomani dell’esame autoptico, effettuato presso l’obitorio del cimitero di Ostuni, l’indagato è stato convocato per essere interrogato dalla squadra mobile di Brindisi, che conduce le indagini, e dal pm Francesco Carluccio che le coordina.

Sugli esiti dell’autopsia, affidata al medico legale Antonio Carusi, viene mantenuto il più stretto riserbo ma evidentemente dall’esame necroscopico potrebbero essere emersi elementi che mettono in dubbio l’ipotesi del suicidio, per altro considerata piuttosto remota dagli investigatori nelle già nelle ore successive alla tragedia.

La morte di Thomas Bitter risale al 16 agosto: in quei giorni il tedesco era giunto in Puglia per un breve periodo di vacanza con il compagno originario di Ceglie Messapica con il quale da tempo conviveva a Brema, nel nord ove st della Germania. Sono stati necessari oltre venti giorni per effettuare l’autopsia ma nel frattempo le indagini della polizia sono andate avanti. Il corpo del turista tedesco resta nel cimitero di Ostuni in attesa che la famiglia d’origine ne richieda la restituzione e lo riporti in Germania. (senzacolonnenews)