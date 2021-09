Successo e partecipazione per il Meeting Nazionale “Sottosopra”

Foggia – Dare valore alla storia delle persone, in particolare a quelle fragili e che vivono una condizione di disagio mentale: il senso più profondo della XX Edizione del Meeting Nazionale “Sottosopra”. Evento, questo, organizzato dall’Anpis di Foggia e che si terrà dall’11 al 17 settembre tra Vieste e Pugnochiuso, con la partecipazione straordinaria dell’opinionista televisiva, Vladimir Luxuria, e Stefano Bucci, imitatore e presentatore.

L’iniziativa è stata presentata ieri presso Palazzo Dogana da Antonio Lo Conte, presidente – sezione Puglia – dell’Associazione Nazionale Per l’Inclusione Sociale (Anpis, appunto) con la partecipazione dell’assessora Fernanda Vocino, a rappresentare il presidente della provincia di Foggia, Nicola Gatta; Antonello Bellomo, Direttore del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura del Policlinico Riuniti di Foggia e Professore Ordinario di Psichiatria presso l’Università degli Studi di Foggia; Giuseppe Pillo, direttore del Dipartimento di Salute Mentale Foggia-Lucera-Troia della Asl Fg; Dario Carlino, assessore allo Sport, Politiche giovanili, Impianti sportivi, agricoltura, pesca del comune di Vieste; Roberto Bellan, direttore generale del resort Marcegaglia di Pugnochiuso che ospiterà il Meeting “Sottosopra”.

A moderare la conferenza stampa, il giornalista Antonello Abbattista.

Il periodo della pandemia da COVID-19 ha aggravato la situazione problematica vissuta dalle persone con disagio mentale, come ha evidenziato Abbattista.

Il lockdown ha creato isolamento e perdita di chance economiche e sociali, con uno svilimento ed un allentarsi della rete di relazioni tra le persone così necessaria a chiunque. Questo ha ingenerato, purtroppo, una serie sempre maggiore di condizioni di disagio mentale e una conseguente “richiesta di aiuto che è risultata” così ha riportato nel suo intervento il professor Antonello Bellomo, “raddoppiata se non triplicata”.

Il Meeting “Sottosopra”, dunque, vuole essere l’occasione per un confronto sulle tematiche legate alla Salute mentale, sui processi di inclusione, di inserimento lavorativo e di autonomia abitativa attraverso le attività dello sport, del teatro, della musica e della cultura.

“Lo sport”, per esempio, questa la riflessione dello stesso professore Bellomo “ha svolto e svolge una funzione di inclusione sociale che è notevole. Oggi c’è, infatti, una grande sensibilità da parte delle istituzioni verso lo sport proprio come mezzo di inclusione”.

Tema, quello dell’inclusione sociale, che “va considerato importante e affrontato con senso di responsabilità per consentire a chiunque di vivere in modo libero con un salto di emancipazione. E questo può diventare possibile” le parole dell’assessora Vocino, del comune di San Paolo Civitate “stabilendo una rete tra le istituzioni”.

E la settimana “Sottosopra”, sarà proprio occasione per creare collaborazioni tra le varie rappresentanze istituzionali che vi prenderanno parte: il rettore dell’Università di Foggia, Pierpaolo Limone; il vicepresidente della Regione Puglia, Roberto Piemontese; l’assessora al Welfare Regione Puglia, Rosa Barone; Mario Furore, europarlamentare; Vito Piazzolla, direttore generale Asl Fg; Giuseppe Nicoletti, sindaco di Vieste; Mauro Nannini, presidente nazionale dell’Anpis; Anna Nuzziello, responsabile Welfare Internazionale; Grazia Maria Starace, assessora alle disabilità del comune di Vieste. Solo per fare alcuni nomi.

Protagonisti dell’evento, comunque, saranno loro: i ragazzi dell’Anpis, che verranno coinvolti in una serie di attività ricreative, ludiche, sportive, “tra mare, animazione, in piena osservanza delle norme sulla sicurezza e accompagnati da uno staff molto sensibile alle loro esigenze”, come ha rilevato il direttore generale del Resort Marcegaglia di Pugno Chiuso, Roberto Bellan.

“La finalità dell’Anpis è proprio questa” ha sottolineato a tal proposito Antonio Lo Conte “fare stare insieme questi ragazzi che normalmente vengono isolati. La realtà associativa non deve però essere vista solo come fine a se stessa. L’associazionismo ha un obiettivo di prossimità e dare un valore aggiunto ai servizi che riguardano la persona”.

L’Anpis svolge il suo ruolo di inclusione sociale da oltre 20 anni. “Abbiamo perso un anno, a causa della pandemia, e questo ha creato difficoltà importanti nei contesti domestici per le persone con disagio mentale. Importante, dunque, riprendere a collaborare sul territorio. In questo modo l’associazionismo consentirà di colmare anche difficoltà sanitarie da parte delle istituzioni” ancora Lo Conte.

Collaborazione assicurata, intanto, tra il Comune di Vieste e l’Anpis da parte dell’assessore viestano, Dario Carlino: “Mi è bastato parlare per alcuni minuti con Antonio Lo Conte per rendermi conto della bontà della persona e, soprattutto, della bontà del progetto Anpis. Emblematica per me da quel momento la frase: Visto da vicino nessuno è normale”. Frase che coniò Franco Basaglia, autore della legge 180 che, nel 1978, chiuse per sempre i manicomi ed una lunga sequenza di orrori e torture nei confronti delle persone con disagio mentale.

Altra nota evidenziata nel corso della conferenza stampa di ieri: in una società, quella occidentale, caratterizzata dal benessere, in realtà un fenomeno sempre più diffuso risulta essere quello dell’esclusione sociale, con la definizione di scarto umano nei confronti di coloro che apparentemente risultano inutili alla società.

“L’esclusione sociale oggi si traduce spesso in una negazione delle fondamentali libertà e dei principali diritti nei confronti delle persone più vilnerabili. Forte si presenta il rischio di licenziamenti con conseguente negazione del diritto al lavoro nei confronti di chi presenta problemi di salute mentale” l’intervento del direttore Giuseppe Pillo che ha aggiunto: “Bisogna dunque ricordare almeno 2 cose a tal proposito: esiste e va fatto riferimento alla Carta di Sportiva…mente, un documento promosso nella XI edizione dell’evento omonimo, e sottoscritta da Regione Puglia, la provincia di Foggia, 18 comuni dei Monti Dauni meridionali, il vescovo della nostra diocesi, il direttore Piazzolla. In essa si riconosce importanza alle politiche di inclusione lavorativa per queste persone con disagio mentale affinché diventino più autonome. Con le delibere comunali, inoltre, tale Carta viene lteriormente consacrata e avvallata”.

Intervenuto in conferenza anche il sindaco di Giovinazzo, ad oggi una delle due sole città italiane, con Abbiategrasso, in Lombardia, ad aver incluso nel proprio piano architettonico misure “dementia friendly”, con particolare attenzione alle necessità delle persone con disagio mentale.

A conclusione della conferenza, trasmesso il video con intervento del personaggio televisivo Vladimir Luxuria, individuata dall’Anpis, quest’anno, come testimonial dell’evento “Sottosopra”.