Tragedia a Macerata: 47enne foggiano trovato morto dal fratello

Macerata, 09/09/2021 – (ilrestodelcarlino) Non trovandolo in casa, si era preoccupato e quindi era andato per strada con la speranza di ritrovare il fratello. Ma dopo aver cercato a lungo, senza successo, si è diretto nel sottoscala del condominio e lì ha trovato il suo corpo ormai privo di vita.

Sul posto sono poi intervenuti il 118 e i carabinieri, e stando alla valutazione degli operatori sanitari sarebbe morto per cause naturali. La vittima è un 47enne residente a Porto Potenza, (D. G. le iniziali), originario di Lucera (Foggia), con problemi mentali.

La tragedia si è consumata ieri mattina. Intorno alle 7 il fratello del 47enne, che vive con lui in un’abitazione in via Duca degli Abruzzi, non vedendolo, aveva iniziato a cercalo dentro casa. A quel punto, capendo che non si trovava all’interno dell’appartamento, è sceso per strada. Dopo averlo cercato per un po’, si è ricordato che il fratello spesso si recava da solo nel sottoscala del condominio per stare un po’ in pace. Quindi si è diretto lì, ma una volta arrivato ha fatto la tragica scoperta. Subito sono stati allertati gli operatori sanitari del 118 e i carabinieri, che sono giunti con una pattuglia del nucleo operativo e radiomobile di Civitanova. Il medico ha poi stabilito che l’uomo sarebbe stato colto da un malore improvviso, probabilmente un arresto cardio-respiratorio. La procura di Macerata ha allora disposto il trasferimento della salma all’obitorio di Civitanova, dove presumibilmente in giornata verrà svolta l’ispezione cadaverica. (ilrestodelcarlino)