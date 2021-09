“Trattamento rifiuti a Macchia, l’iniziativa del Vescovo di Manfredonia e l’inerzia del sindaco D’Arienzo”

Per venerdì 10 settembre 2021 la Diocesi di Manfredonia ha organizzato un Tavolo di confronto sui dubbi e sullle prospettive di sviluppo dell’area industriale di Monte S. Angelo-Manfredonia.

Questa encomiabile iniziativa, voluta dall’ Arcivescovo di Manfredonia Padre Franco

Moscone, costituisce un’importante segnale di attenzione della Chiesa locale verso lo stato d’animo di profonda e sincera preoccupazione che in questi ultimi mesi si è diffuso nelle popolazioni di Manfredonia, di Macchia e in parte di Monte S. Angelo.

Tale preoccupazione è stata originata dalla proposta della Giunta Comunale di Monte S. Angelo di realizzare un impianto regionale di trattamento e riciclaggio della plastica nell’ex Stabilimento EniChem e dai due progetti della Seasif Holding per la lavorazione della bentonite e per la selezione dei materiali di scavo dei fondali marini e degli scarti delle miniere sparse nel mondo.

La legittima preoccupazione delle popolazioni del nostro territorio è stata alimentata anche dal fatto che la condivisione di questi progetti da parte dell’Amministrazione Comunale di Monte S. Angelo, dell’ASI di Foggia e della Regione Puglia non sia stata preceduta dal doveroso confronto con le forze economiche, sociali e culturali del nostro comprensorio.

Questa crescente preoccupazione sta cedendo il passo a una forma silenziosa di disappunto e di protesta determinata dal fatto che questi progetti non vengono resi pubblici, come se si trattasse di prototipi coperti da brevetti.

In queste ultime settimane, inoltre, è apparsa sulle pagine dei giornali locali la notizia di un altro progetto di trattamento di rifiuti speciali (pneumatici in disuso), presentato dalla ECOTYRE di Treviso al Comune di Monte S. Angelo, da realizzare sempre nella zona industriale di Macchia.

Tutte queste iniziative imprenditoriali, ormai, confermano che si sta conferendo all’Agglomerato industriale di Macchia la destinazione di Piattaforma regionale o addirittura nazionale per il trattamento di ogni tipologia di rifiuto.

E ciò, purtroppo, sta avvenendo sulla base di decisioni prese “altrove” e da “altri soggetti”; decisioni che l’Amministrazione comunale di Monte S.Angelo accetta supinamente.

Forse è proprio questa la ragione per cui il Sindaco D’Arienzo non ha organizzato e non organizza ancora, e forse non organizzerà mai, un confronto pubblico per consentire alle popolazioni di Macchia, Monte S. Angelo e Manfredonia di esprimere democraticamente il proprio punto di vista.

ALLORA GRAZIE, SINCERAMENTE GRAZIE ARCIVESCOVO, PER QUESTA SUA INIZIATIVA.

Donato TROIANO