Trovato Capriolo investito nel Foggiano: “E’ una specie rara”

Foggia, 09/09/2021 – “Se c’è una cosa che un gruppo di ricerca che si occupa di conservazione della natura come il nostro non vorrebbe mai rilevare è il ritrovamento di una specie rara investita, ancor più se trattasi di un Capriolo (specie che fu scelta come primo logo della nostra associazione). Questo è un Capriolo trovato poco fa, un ritrovamento doloroso ma molto utile come dato scientifico soprattutto dal punto di vista della distribuzione della specie e genetica”.

Lo riporta Centro Studi Naturalistici ONLUS – pagina.