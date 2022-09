StatoQuotidiano.it, Manfredonia, 09/09/2022 – Bagno di folla per la sen. Licia Ronzulli, rappresentante ai vertici di Forza Italia e candidata al Senato nel Collegio Puglia, che da Roma è scesa nel Gargano a sostegno dell’Avv. Giandiego Gatta, consigliere regionale di Forza Italia e candidato alla Camera dei Deputati nel Collegio uninominale Cerignola-Manfredonia-Gargano.

Una presenza molto gradita ai manfredoniani che hanno riempito Palazzo dei Celestini, nonostante l’afa, e che hanno accolto tra gli applausi la senatrice Ronzulli, il consigliere Gatta e il Sindaco di Manfredonia Gianni Rotice, tra i più ferventi sostenitori della candidatura dell’avvocato sipontino. Tra gli ospiti presenti anche l’Avv. Raffaele Di Mauro, coordinatore provinciale di Forza Italia e il sen. Dario Damiani. Presenti tra il pubblico inoltre la Giunta Comunale, i membri di maggioranza del Consiglio Comunale e rappresentanti della politica locale e regionale.

È stato il padrone di casa, il Sindaco Rotice, che ha iniziato la serata parlando del lavoro fatto in 10 mesi dalla nuova amministrazione, tra cultura, sport, sviluppo, welfare, lavoro, e soprattutto legalità, condannando fermamente alcune accuse arrivate su social network e media locali e augurando, restituendo alla senatrice un simpatico dono fattogli dalla stessa in occasione delle ultime elezioni amministrative (detergente spray n.d.r.) con l’augurio di poter fare pulizia a Roma, con l’auspicio di festeggiamenti il 26 settembre. Durante la serata il Sindaco ha poi voluto rendere omaggio alla Regina Elisabetta II, la cui notizia della morte è arrivata durante la serata, con un minuto di silenzio.

È poi toccato alla sen. Ronzulli che ringraziando gli astanti, ha voluto far capire come la candidatura di Giandiego Gatta alla Camera dei Deputati non sia stata solo una decisione presa solo ai vertici, ma di come sia stata piuttosto una volontà del territorio garganico, il volere di una comunità e di come, con lavoro e sudore, potrà vincere nel Collegio. La senatrice ha portato poi avanti la sua campagna politica a favore di Forza Italia, parlando dei punti programmatici del partito azzurro, dalle politiche giovanili, sociali fino a quelle occupazionali, con particolare riferimento ad una revisione del reddito di cittadinanza, puntando su una maggiore assistenza ai bisognosi e ad un miglioramento nel mondo del lavoro.

L’ultima parola l’ha poi avuta il protagonista dell’evento, il consigliere Giandiego Gatta, che ha ringraziato la senatrice forzista per “l’onore e l’onere” affidatogli, i rappresentati comunali, il Sindaco e Raffaele Di Mauro. L’avvocato sipontino, tra scroscianti applausi, ha subito voluto chiarire che la sua presenza nella nuova sfida politica nazionale sia per esprimere le esigenze di un popolo, di una intera comunità, diversa al suo interno ma con aspettative comuni, denunciando il depauperamento sanitario della Capitanata, le difficoltà del settore agricolo e soprattutto del settore ittico, esprimendo solidarietà al mondo della pesca e dei pescatori, in grave crisi. Il consigliere ha poi parlato del settore turistico e di come il territorio possa offrire tanto, di politiche giovanili, auspicando la permanenza dei ragazzi nella regione e di lavoro, con l’obiettivo dell’alleggerimento della pressione fiscale per evitare il lavoro nero e l’evasione.

Molte, alla fine, le rappresentazioni di affetto e stima degli astanti nei confronti del candidato. Ovviamente la campagna elettorale è ancora lunga e gli sforzi in atto si potranno vedere solo tra sedici giorni, quando l’intera nazione sarà chiamata alle urne per eleggere il Nostro Parlamento. (Nota stampa)

