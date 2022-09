Dall’azzurro al ritiro, Kevin Guerra: “Il calcio non mi divertiva più”

StatoQuotidiano.it Manfredonia, 09 Settembre 2022.

Gli adulti spesso si divertono a chiedere ai più piccini: “Cosa vuoi fare da grande?” La risposta con gli occhi sognanti dei bambini è quasi sempre univoca: “Diventare un calciatore”. Sognare è un loro diritto, un carburante per superare sacrifici, delusioni e alimentare passioni e fatiche. Solo pochissimi, però, riescono a sfondare e a giungere nel mondo dorato dei professionisti e magari perché no vestire d’azzurro. Capita, a volte, che qualcuno faccia il percorso inverso. E’ il caso di Kevin Guerra, manfredoniano, classe 99, che nel mondo del calcio si è distinto nel suo ruolo di terzino destro e all’occorrenza sinistro, fino ai campi della nazionale Italiana di Lego Pro Under 19, allenata da mister Daniele Arrigoni. Con un futuro che per gli addetti ai lavori, appariva roseo sul rettangolo verde, Kevin Guerra alla giovanissima età di 20 anni ha scelto di ritirarsi dall’ambiente calcistico.

Abbiamo sentito per Stato Quotidiano, l’ex calciatore per farci raccontare la sua carriera e le motivazioni che lo hanno indotto a cambiare totalmente vita.

Come spesso avviene, si è innamorato del calcio da bambino. Come è nata la sua passione e chi sono stati i suoi mentori?

“La mia passione è nata grazie a mio padre, a lui devo tutto. È sempre stato al mio fianco in tutto il percorso calcistico e non. Un grazie immenso lo devo anche e soprattutto alla Polisportiva G. Salvemini, Franco Grasso, Arnaldo Trombetta e tutti gli altri Mister, che hanno avuto anche un ruolo educativo oltre che calcistico”.

Ha avuto una carriera “breve” ma costantemente in ascesa. Vuole ripercorrere le tappe del suo percorso calcistico?

“Nasco calcisticamente nella Polisportiva Salvemini. All’età di 14 anni lascio Manfredonia per aggregarmi ai giovanissimi nazionali della Virtus Lanciano. La stagione successiva entro a far parte degli allievi nazionali del Melfi, dove passo due anni molto emozionanti, soprattutto il secondo, nel quale ricevo la chiamata della Nazionale Italiana lega pro Under 19. Per questo devo ringraziare immensamente i mister: Innocenzo Natiello e Antonio Cicchetti. All’età di 17 anni ho l’occasione di militare tra le fila della primavera del Cittadella. Trascorro due anni bellissimi e molto professionali, soprattutto il secondo, nel quale ebbi l’occasione, per qualche mese, di allenarmi in prima squadra (serie B). Il mio ultimo anno calcistico lo disputo nella Pro Dronero, squadra di serie D, in provincia di Cuneo”.

Quali sono state le maggiori soddisfazioni e i suoi ricordi migliori?

“La maggiore soddisfazione è stata in assoluto la convocazione in nazionale, cosa che per me era un sogno impossibile da realizzare”.

La gara più bella disputata o quella che non potrà mai dimenticare? E perché?

“Come dicevo prima, per me la nazionale era un qualcosa di impossibile, quindi la gara più bella è stata quella dove ho indossato la maglia azzurra per la prima volta”.

Ad un certo punto ha deciso di dare basta, nel pieno della maturità agonistica. Quali sono state le motivazioni alla base della sua scelta?

“Il motivo principale, potrà sembrare strano, ma è che giocare a calcio “professionalmente” non mi divertiva più. Questa mancanza è data soprattutto dal fatto che in italia non si ha fiducia nei giovani provenienti dal settore giovanile. Ovviamente nulla deve essere regalato, bisogna conquistare tutto con bravura e impegno, ma nella maggior parte dei casi non viene offerta neanche le possibilità di dimostrare il proprio talento. Ci sono tanti altri motivi, come la mancanza di stabilità, o di garanzie per il futuro, ma quando non c’è più la passione bisogna cambiare. Rifarei questa scelta altre 100 volte con il sorriso”.

Segue comunque ancora il calcio? Cosa pensa dell’attuale ambiente?

“Anche quando ero in attività non ho mai seguito “seriamente” il calcio, preferivo giocare e divertirmi”.

Come è cambiata la sua vita? Oggi di cosa si occupa?

“La mia vita è cambiata in meglio. Sono ritornato a Manfredonia, dove convivo ormai da 4 anni con la mia compagna (conosciuta a Cittadella). Oggi mi occupo di Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in un’azienda avviata 33 anni fa da mio padre e mio nonno”.

Quali sono i suoi progetti futuri? Da “grande” ha mai pensato di poter rientrare, magari con altri ruoli?

“Il progetto per il futuro è quello di crescere lavorativamente. Non ho mai pensato di rientrare con il calcio proprio perché, purtroppo, non mi diverte più”.

A cura di Antonio Monaco. Manfredonia, 09 Settembre 2022.