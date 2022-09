Filippo Castriotta vince la “100+100 Ultra Strong” (Asolo+Etna) 2022

Al terzo anno consecutivo di partecipazione all’Etna Extreme, oramai è di casa, è entrato in confidenza con il vulcano e con la cittadinanza locale. Tutti lo vogliono, lo acclamano, lo cercano.

Cosa hai portato a casa? A casa porto questa vittoria, la strong, un sogno. Non avrei mai immaginato, sono due gare durissime, nel 2019 fu rinviata a causa del covid, sono dure.

Hai scoperto qualcosa di te stesso e/o degli altri? Scopro sempre di più che nelle gare lunghe non serve essere magri e allenati ma la testa ha la capacità di fare cose allucinanti, farti passare i dolori, superare momenti di crisi. Tu sai bene che hai scritto tanti libri. Gli amici mi vogliono bene, le conferme ci sono, ci credono più loro che io, anche fare la 6 ore di recente arrivato 2° dopo un atleta più giovane, sai bene la resilienza che viviamo durante la gara.

Le gare lunghe di endurance forse sono più indicate per persone esperte e mature, soprattutto dove ci sono difficoltà ambientali e di percorso, anche se i mondiali ultimi della 100km ha evidenziato una crescita di livello nei ragazzi giovanissimi classe 1996-1997 con tempi vicino alle 6h a 3’45” al km per 100km.

Il 20 agosto 2022, Filippo si è classificato al 2° posto alla “6 ore Stop a Mezzanotte”, totalizzando 68 km, preceduto solamente da Fabio Amabrini (1972) 72 km, completa il podio Massimo Petronio 64 km. A seguire Giuseppe Mangione 63 km e la prima donna Lorena Savini 62 km.