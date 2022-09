Gino Lisa, vertice in Confindustria, Chierici: “Incontro positivo”

Foggia, 9 settembre 2022 – “È stato un incontro positivo che è servito ad accelerare una sinergia che è necessaria per il mondo dell’impresa. Sono convinto che accompagnare il percorso in atto con gli altri attori sociali, come il Comitato Vola Gino Lisa, non potrà che rendere più attrattivo e competitivo il nostro scalo aeroportuale”.

Così Ivano Chierici, Presidente Reggente di Confindustria Foggia, al termine di un incontro con la Compagnia Lumiwings, intervenuta con il Presidente e Comandante Pilota, Dimitrios Kremiotis ed il Direttore Commerciale, Chiara Rebughini ed Aeroporti di Puglia, presente all’incontro con Patrizio Summa, Dirigente per le Strategie e Direttore Commerciale Aviation, Nicola La penna.

“ Mi pare che il dialogo abbia evidenziato una rinnovata coralità operativa su quella che era la più grande scommessa che il territorio ha già vinto – ha detto Sergio Venturino, Presidente del Comitato Vola Gino Lisa – e che ora va messa a sistema ponendo attenzione a tutti i dettagli più utili per impostare la fase di lancio che abbiamo atteso per troppi anni. Insieme a Confindustria dovremo spingere nell’unica direzione oggi finalmente reale che è tornare a volare”.

Sui contenuti della riunione è stata espressa soddisfazione anche dai vertici di Aeroporti di Puglia e della Compagnia Aerea Lumiwings presenti all’incontro.

Ha partecipato alla seduta di lavoro una nutrita delegazione di imprenditori ai quali è stata illustrata la fase di attuazione delle misure tecniche che la Compagnia va adottando nell’imminenza della partenza dei voli.