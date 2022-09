Pasqualone: “Ai Riuniti di Foggia possiamo assumere fino a 420 infermieri”

FOGGIA, 09/09/2022 – Conti «da rivedere» al policlinico Riuniti, ma il caro-bollette non c’entra nulla. Piante organiche anche qui da rivedere, i numeri sono importanti. Il commissario straordinario, Giuseppe Pasqualone, preannuncia alla Gazzetta l’avvio di una interlocuzione con «Regione e ministero» finalizzato ad ottenere un ampliamento significativo nel budget del costo per il personale:

«Abbiamo 420 infermieri professionali da stabilizzare, ma 370 di questi risultano essere fuori da pianta organica. Cerchiamo il via libera da ministero e Regione, abbiamo aperto un confronto sulla base dei numeri che ci danno ragione dopo un’analisi approfondita su reparti, ambulatori, ed età media del personale attualmente in servizio: elementi che ci portano a ritenere che possiamo reggere certi numeri».

Il momento non sembra dei migliori per aumentare i costi della sanità. «Stiamo provando a rivedere l’intero volume dei costi aziendali, ci sono risparmi importanti. I dati contabili solo per il servizio della vigilanza sono aumentati in questo ospedale da 2,6 milioni a 5,7 nel periodo 2019-21. Abbiamo avuto aumenti sullo smaltimento dei rifiuti, solo nel primo semestre abbiamo speso 1 milione. Ma nel 2020 la somma è di 4,4 milioni».