Peppa Pig, la prima coppia lesbica nel cartone crea scandalo

Manfredonia (Fg), 9 settembre 2022 – Le coppie omosessuali, dunque, sbarcano in uno dei programmi tv più popolari per i bambini in età prescolare di tutto il mondo.

La prima coppia omosessuale entra nel mondo di Peppa Pig. Il cartone animato britannico per bambini, tra i più famosi e discussi al mondo, introduce per la prima volta una coppia di “donne” lesbiche. Nell’episodio trasmesso mercoledì 7 settembre, in Inghilterra è apparso un nuovo personaggio. Un amico di Peppa, la protagonista, Penny Polar Bear descrive così la sua famiglia: “Io vivo con la mia mamma e l’altra mia mamma. Una mamma fa il dottore, l’altra cucina spaghetti.

Ovviamente l’episodio ha scaturito molte polemiche tra i favorevoli ed i contrari che chiedono alla RAI di non trasmettere l’episodio.

Cosa succederà? Voi cosa ne pensate di tutto questo?

A cura di Vincenzo Moccia