Sulla morte della Regina Elisabetta

Elisabetta II del Regno Unito era Capo Supremo della Comunione Anglicana, la Chiesa di Inghilterra che si separò da Roma e dal Cattolicesimo nel 1531 per volontà del suo antenato re Enrico VIII.

Come cattolico non sono mai stato attratto da Elisabetta e mal ho digerito che un monarca fosse pure capo di una chiesa, ma come cittadino del mondo sì, ho provato interesse per lei e il suo ruolo in un’Europa secolarizzata. Voglio per un attimo parlare di lei, anche se sono cosciente che un prete deve parlare degli ultimi, di chi vive e muore in maniera invisibile, nella povertà e nella malattia ma lasciando storie edificanti e di santità nascosta. Come prete parlo ora della morte di Elisabetta per un unico motivo: perché vedo che interessa al mondo, alla gente, anche la più umile. E la gente, specie la più umile, a me prete interessa più di tutto, più di ogni monarca.

La monarchia inglese è entrata nelle nostre case sin dalla nostra infanzia, allenandoci sia alle critiche per un mondo di ori e paggetti che non ci appartiene, sia alla suspence per le vicende familiari che, in alcuni anni, hanno intrigato più di telenovelas argentine. La monarchia non è tirannia nè dittatura. Chi non ha studiato purtroppo confonde le cose.

Le monarchie attuali sono perlopiù parlamentari e rappresentative, garanti ultime di democrazia, altamente simboliche per una nazione e per il resto del mondo.

Come cittadino del mondo guardo il tg per la morte di Elisabetta e ne sono sinceramente interessato. E come credente prego pure per la sua anima. È una morte che interessa anche il mondo social, tanto che su wazzapp e dintorni, son comparse subito foto e frasi che la riguardano. Ciò mi fa intuire che la Regina d’Inghilterra è un pezzo che viene meno al mondo. Carl Gustav Jung parlava di inconscio collettivo e anima comune del mondo. È un concetto che mi è sempre piaciuto. Ci sono cose iscritte comunemente nel cuore degli uomini e in cui gli uomini si ritrovano o possono ritrovare accomunati: gli archetipi della paternità e della maternità, del maschile e del femminile, del desiderio, della regola e della ribellione ad essa. Sono le espressioni dei bisogni primari, fra cui il bisogno di Dio. Persone e personaggi, situazioni e istituzioni accomunano tale inconscio collettivo, o meglio lo suscitano e lo interpellano, muovendo gli uomini a provare a volte i medesimi sentimenti.

Anche Elisabetta II di Inghilterra con la sua morte rimanda ad alcune cose fondamentali scritte nel cuore degli uomini e di cui l’umanità, per quanto viva stagioni e correnti di ribellione adolescenziale e di presunta autosufficienza, non può farne a meno.

Elisabetta è nel cuore di molti in queste ore poiché è nel cuore di molti l’importanza della storia, dell’attraversare la storia con le sue guerre e abomini, delle radici antiche e profonde, della famiglia, della forza nei fallimenti familiari e comunitari, della leadership femminile ricca di genio e maternità, e, infine, della stessa istituzione, coi suoi doveri e la necessità a volte onerosa di esser un punto etico di riferimento.

Il cuore umano ha inscritte queste cose, sente che sono importanti e necessarie e non ne può fare a meno. Così come il Papa e l’istituzione ecclesiale viene a ricordare all’umanità che nel cuore umano vi è l’esigenza di Dio, anzi la realtà stessa di Dio, che l’uomo può negare ma mai annullare.

Queste persone e il loro ruolo istituzionale ricordano al mondo che concetti come paternità e maternità a cui in ultima istanza le figure istituzionali rimandano, pur essendo odiati o accolti, appartengono a un universale DNA incancellabile e che emerge quando, con la morte, ci si accorge che forse ne avevamo ancora e sempre bisogno. Un bisogno non infantile, ma almeno consapevole: sapere che una persona che ha attraversato la storia -anche la nostra – se ne è andata, bè, un po’ fa riflettere..

God save the Queen. Dio salvi la Regina!

P. Alfredo M. Tortorella.