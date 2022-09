Vendita droga sul Dark web, arrestato avvocato di Barletta

BARLETTA, 09/09/2022 – Il Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza di Roma, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Brescia, ha proseguito le sofisticate indagini tecniche nel mondo del Dark Web individuando ulteriori soggetti coinvolti nella gestione del noto Black Market denominato Berlusconi Market, una piattaforma di vendita on-line di ogni genere di merce illegale.

L’indagine condotta dal Nucleo aveva già portato all’arresto di due persone di Barletta e una di Putignano, ritenuti vendor di sostanze stupefacenti sul dark web. Nella stessa occasione era stato sottoposto a perquisizioni anche il loro avvocato difensore, M. C.. Nei suoi confronti il pm della Procura di Brescia, Erica Battaglia, ipotizza che il legale barlettano abbia esorbitato il mandato difensivo. Per questo motivo l’avvocato barlettano, che risponde di concorso esterno in associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti, su ordinanza del gip Angela Corvi è stato sottoposto agli arresti domiciliari (senza divieto di incontri e comunicazioni).

L’avvocato è difeso dagli avvocati Claudio e Beppe Cioce di Barletta. “Nei prossimi giorni – dice C. – spiegheremo al gip tutte le circostanze che mi vengono contestate. Ho massima fiducia nella magistratura e sono certo di poter al più presto chiarire tutto. La misura non è in alcun modo connessa alla mia attività di amministratore della Barsa”. (lagazzettadelmezzogiorno)