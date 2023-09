Affitto a studenti: Foggia la più “onesta” tra le città universitarie

FOGGIA – Vivere in affitto da studenti in una città, da Nord a Sud, costa. Ogni anno, sempre di più. Lo dice “cercoalloggio.com”, uno dei siti più diffusi per quanto riguarda la ricerca di una sistemazione domestica. Ed è quanto emerso dalla 5° indagine annuale nazionale sugli affitti nelle principali città universitarie italiane, compresa Foggia, ormai pienamente parte di questa categoria.

CARO PREZZI. Attraverso un questionario promosso nel periodo compreso tra il 14/06/2023 ed il 22/08/2023, il sito ha indagato il mercato degli affitti, registrando i dati circa i prezzi delle stanze e le abitudini sui contratti d’affitto. Il computo fa esclusivo riferimento alle camere singole ormai, segnala sempre Cercoalloggio, scelta prediletta dalla gran parte degli utenti, soprattutto dopo il Covid. Mille, pertanto, le persone intervistate, tra questi studenti (72%), dottorandi/ricercatori/ docenti (5,4%), e lavoratori o studenti-lavoratori (oltre il 18,3%), che per la gran parte vivono in affitto in Puglia (47,4%).