Atti vandalici a Peschici: ignoti danneggiano auto del Sindaco e del Comandante della Polizia Locale

Gargano – Atto di vandalismo contro l’auto di proprietà del Comandante della Polizia Locale di Peschici, Dr. Carmine Soldano. L’episodio, avvenuto una settimana fa, è stato reso noto dall’ex Sindaco Francesco Tavaglione, che ha espresso su Facebook la sua vicinanza al Dr. Carmine Soldano, il cui veicolo è stato danneggiato da ignoti. Tavaglione ha definito il gesto “un vile tentativo di intimidire e condizionare l’attività di chi quotidianamente è impegnato nel delicato ed importante compito di garantire il rispetto delle regole e la sicurezza di tutti noi”. Ha aggiunto che “colpire un funzionario pubblico significa inequivocabilmente attentare ai valori di Libertà e Democrazia”.

Anche l’attuale Sindaco Luigi D’Arenzo ha risposto al post, rivelando che anche la sua auto è stata presa di mira da vandali. Ha dichiarato di aver consigliato personalmente al Comandante Soldano di sporgere denuncia, cosa che quest’ultimo ha fatto presso i carabinieri di Peschici. Ha annunciato inoltre che lunedì provvederà anche lui a inoltrare formale denuncia, non solo per il danneggiamento della sua auto, ma anche per il “continuo nocumento alla mia immagine”. Ha sottolineato infine che il suo atteggiamento “rispetto delle regole e della cosa pubblica, infastidisce chi è contro questi principi” e che continuerà a perseguire la legalità “senza indugio o paura”.

Articolo a cura di Vittorio Agricola.