Elezioni comunali Foggia, Italia del Meridione con Marida Episcopo

Foggia, 9 settembre 2023. “A seguito delle dichiarazioni di apertura della coalizione del cd. Campo Largo Progressista ad accogliere tutti i soggetti politici, del mondo associativo e della società civile che vogliono contribuire al riscatto della Comunità foggiana, si è svolto ieri, venerdì 8 settembre, un incontro della candidata a Sindaco di Foggia Maria Aida Episcopo con il gruppo dirigente cittadino, provinciale e candidati di Italia del Meridione, alla presenza del responsabile regionale di IdM, Antonio Buccoliero”.

Lo scrive in una nota “Italia del Meridione” a sostegno della candidatura a Sindaco di Foggia di Maria Aida Episcopo.

Nel corso dell’incontro i referenti di Italia del Meridione hanno posto in rilevo le priorità politiche della formazione che si affaccia nell’agone amministrativo per la prima volta in Puglia e che ha fatto proprie, per assonanze politiche e tematiche, le battaglie portate avanti sul territorio foggiano dall’Associazione CAPITANATA.NEO guidata dal meridionalista Pasquale Cataneo.

In particolare sono posti in rilievo negli interventi e nella discussione con i presenti e con la candidata Episcopo le seguenti tematiche politiche:

il no al DDL Calderoli sull’autonomia differenziata, l’attuale negativa tendenza dell’altrettanto iniqua ripartizione delle risorse straordinarie del PNRR, l’insicurezza e il progressivo spopolamento della Città di Foggia, avvenuto soprattutto negli ultimi 20/30 anni con l’emigrazione di circa 10.000 cittadini.

“La candidata Episcopo, alla quale vanno riconosciute professionalità, competenza e un profondo e radicato senso civico, ha condiviso quanto esposto, con analisi e dati puntuali, e ha fatto proprie le argomentazioni politiche poste dai rappresentanti e gli attivisti di Italia del Meridione”.

Ha inoltre ritenuto altrettanto encomiabili e degni di rilievo programmatico e amministrativo per la consiliatura 2023-2028, per la competenza e la coerenza espositiva, i seguenti ulteriori temi puntualmente rappresentati: visione strategica di Foggia come Città che vuole rinascere Rafforzando prioritariamente la sicurezza, le procedure amministrative e le dotazioni infrastrutturali, puntuali e di reti (idriche, digitali, trasporti, logistiche, energetiche, ecc.) si potranno attirare di più investimenti privati per cogliere al meglio le opportunità rivenienti dalla Zona Economica Speciale;

declinazioni programmatiche e progetti prioritari sui seguenti ambiti: sicurezza e ordine pubblico, lavoro, sviluppo economico e mobilità sostenibile, istruzione, cultura e senso di comunità, urbanistica e rigenerazione urbana, agricoltura, filiere e aree rurali, tutela ambiente, welfare e servizi essenziali, turismo e internazionalizzazione, valorizzazione personale, digitale e snellimento burocratico PA.

“Attraverso la condivisione di priorità politiche e una comune visione strategica si consolida oggi, con declinati ambiti d’interesse e attuabili interventi proposti da Italia del Meridione – afferma Maria Aida Episcopo – un rafforzato e allargato progetto politico volto alla ripresa e al riscatto soprattutto endogeno della nostra città.”