Foggia, Cudini: “Vincere per fare punti e per i nostri tifosi”

FOGGIA – Dopo il passo falso nella prima uscita stagionale, il Foggia cerca il riscatto all’interno delle mura amiche con il Giugliano. Tuttavia, la squadra rossonera non potrà contare sull’apporto della propria tifoseria, per via del decreto del prefetto che ha sancito l’assenza del pubblico sugli spalti: “I nostri sostenitori ci supporteranno dall’esterno e giocheremo anche per loro”, ha commentato il tecnico Mirko Cudini nella conferenza stampa di presentazione del match.

Sensazioni: “Le sensazioni sono positive, a Taranto abbiamo disputato una discreta partita pur lasciando alcuni episodi favorevoli ai nostri avversari. Non sono contento del risultato, lunedì giocheremo in casa senza il nostro dodicesimo uomo, ma avvertiamo la necessità di fare punti”.

Giugliano: “Mi aspetto una gara sulla falsariga di quella della scorsa settimana. Il Giugliano è reduce da un campionato importante e ha preservato gran parte dell’organico. Affronteremo una squadra fisica, con un reparto offensivo di categoria e una difesa esperta. Spetterà a noi scendere in campo con la giusta cattiveria e attenzione, a volte le partite si decidono con furbizia e scaltrezza e il match di Taranto lo testimonia”. Lo riporta Antenna Sud.