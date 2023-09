Giovanni e Daniela, Luigi, Edor, Sipontina e Re Manfredi a Siponto – 39^

Il mare, che aveva danzato con maestria sotto la luce lunare, si fermò all’improvviso, come se il mondo stesso tratteneva il respiro. La sua superficie diventò liscia come uno specchio d’argento, riflettendo il cielo stellato sopra di esso. La melodia soave, che aveva avvolto l’aria come una carezza, svanì nell’istante in cui il mare si placò, lasciando dietro di sé un silenzio profondo e misterioso.

I gabbiani, che fino a quel momento avevano solcato il cielo con il loro volo elegante, scomparvero nel nulla, come se fossero stati parte di un sogno passeggero. La loro assenza creò un’atmosfera di solitudine e incertezza, mentre Manfredi, Edor e Natanoi si scambiavano sguardi perplessi.

In quel momento, mentre la scogliera li circondava con la sua imponente presenza e il mare giaceva placido ai loro piedi, i tre si chiesero se quanto avevano appena vissuto fosse stato reale o una visione fugace. La bellezza della sirena, la sua voce melodiosa, e il misterioso avvertimento sulla pericolosità della costa sembravano sfumare come un sogno al risveglio.

Lì, tra le rocce e l’infinito blu del mare, Manfredi, Edor e Natanoi si trovarono a contemplare l’incognita di quell’incontro magico e straordinario. Chissà se il mare avrebbe mai rivelato il suo segreto o se sarebbe rimasto un enigma irrisolto, incastonato nella memoria di quei due avventurieri per sempre.

Il capo pattuglia Luigi, detto il Nobile, non aveva molti dubbi. Nelle sue profonde iridi scure, rifletteva l’esperienza come un’illusione, un frutto di fantasie, come quelle notturne, e di suggestioni del mare. Il suo viso severo, solcato da rughe di esperienza e saggezza, rimaneva impassibile di fronte a ciò che aveva appena traspirato.

Con un atteggiamento risoluto, Luigi detto il Nobile, scosse la testa con una stretta fiduciosa sulla spalle di Manfredi e di Edor. Era un uomo ancorato alla realtà, un pragmatista che preferiva non cedere all’incantesimo dei misteri marini. Lui, il custode delle leggi e della sicurezza, non avrebbe permesso che l’incertezza dilagasse tra i suoi uomini.

Tuttavia, nonostante le sue convinzioni, la meraviglia e l’incredulità negli occhi di Manfredi, Edor e Natanoi rimanevano palpabili. Per loro, quell’incontro aveva risvegliato un’anima di avventurieri, alimentando la fiamma della curiosità e dell’incertezza. Era un enigma che avrebbero portato con sé, una domanda senza risposta che li avrebbe perseguitati nelle notti a venire, mentre il mare continuava a cantare i suoi segreti sotto la luce delle stelle.

L’ingresso della pattuglia dei cento uomini a Siponto fu un avvenimento che suscitò scalpore e ammirazione tra gli abitanti del villaggio. La notizia della loro presenza si diffuse rapidamente come il vento, e presto una folla curiosa si radunò per vedere chi fossero quei misteriosi cavalieri e perché erano giunti a Siponto.

La pattuglia, composta da cento uomini montati su cavalli possenti, avanzava con maestosità lungo le strade del villaggio. Le loro armature scintillavano sotto il sole, mentre i loro elmi decorati con piume ondeggiavano con l’andatura dei cavalli. Portavano con sé uno stendardo reale, lo stemma con l’aquila bicipite, il simbolo dell’autorità e della nobiltà, di Corrado IV di Hohenstaufen, che sventolava nell’aria con fierezza.

Gli abitanti di Siponto osservavano con ammirazione e rispetto mentre la pattuglia passava. Non avevano mai visto un tale spettacolo di potenza e grazia. Era chiaro che quei cavalieri non erano ordinari; la loro presenza emanava un’aura di importanza e mistero.

Le domande e i sussurri si diffondevano tra la folla. Chi erano quei cavalieri? Perché erano venuti a Siponto? E cosa significava la loro presenza per il villaggio? L’arrivo di Manfredi, Edor e Sipontina Natanoi, scortati da questa imponente pattuglia, aveva gettato il villaggio nell’agitazione e nell’emozione.

La bellezza straordinaria di Sipontina Natanoi non sfuggì a nessuno. La folla rimase affascinata dalla sua presenza, come se una stella cadente fosse scesa tra loro. Il suo abbigliamento semplice ma elegante la faceva risaltare tra la moltitudine. Era come un raggio di luce in mezzo alle nuvole, un fiore raro in un campo di fiori comuni.

Mentre la pattuglia e i suoi ospiti si avvicinavano al cuore di Siponto, il villaggio sembrava risvegliarsi ancora di più. Le porte delle case si aprivano e le persone uscivano per vedere il corteo. Gli anziani sorridevano con orgoglio, i bambini saltellavano d’emozione, e le ragazze si guardavano intorno con occhi scintillanti di curiosità e ammirazione.

Nella città delle seppie, con le strade che si intrecciavano come i tentacoli di un’enorme seppia, si stagliava la figura del comandante della pattuglia Luigi, conosciuto come “il Nobile”. La sua presenza era imponente, con un’aria di comando e sicurezza che trasudava da ogni gesto. La curiosità e il rispetto dei sipontini si faceva sentire mentre la sua voce risuonava nelle strade strette di Siponto

“Chi comanda qui?” chiese Luigi, i suoi occhi scrutavano il villaggio con attenzione, come se cercasse qualcosa o qualcuno. La domanda era diretta, senza fronzoli, e tutti sapevano che stava cercando una risposta che avrebbe potuto cambiare il destino del luogo.

La risposta giunse con un’altrettanta presenza maestosa. Era Giovanni, conosciuto come “il Monte Sano”, a parlare. Era un uomo di mezza età con una chioma stempiata grigia e un sorriso solare ,che incorniciava un viso scolpito dalla vita all’aria aperta. Indossava abiti semplici ma aveva l’aspetto di chi sapeva cosa significasse essere un capo.

“Io sono il capo del villaggio,” dichiarò con fermezza. “Il mio nome è Giovanni, detto il Monte Sano, e questa che vedete al mio fianco è mia moglie, Daniela.”

Daniela, con i suoi capelli molto scuri e ondulati e gli occhi luminosi, emanava un’aura di gentilezza e calma. Era la perfetta compagna per Giovanni, una donna che aveva condiviso con lui le gioie e le sfide della vita a Siponto.

Le parole di Giovanni, pronunciate con orgoglio e determinazione, risuonarono nelle orecchie di tutti gli abitanti della città delle seppie. Era il loro capo, colui che prendeva decisioni per il bene del villaggio, che lo guidava attraverso le tempeste e le festività. E in quel momento, la sua figura era il simbolo della forza e della saggezza che manteneva unita la comunità.

La domanda di Luigi, “Chi comanda qui?”, aveva portato alla luce la figura di Giovanni e Daniela, il cuore pulsante di Siponto. E mentre le strade intorno a loro si animavano con la vita quotidiana, era chiaro che il loro ruolo di guida non era solo un compito, ma un’onore che portavano con dedizione e orgoglio.