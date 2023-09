“Il cammino di Michael”: Monte Sant’Angelo in delegazione a Mont Saint-Michel

MONTE SANT’ANGELO (FOGGIA) – Una delegazione del Comune di Monte Sant’Angelo guidata dal Sindaco Pierpaolo d’Arienzo è in delegazione in Francia, all’Abbazia di Mont Saint-Michel – fondata nel 709 dal vescovo Aubert da una pietra del Santuario pugliese – per partecipare ai festeggiamenti del millenario dell’Abbazia romanica e rinsaldare i rapporti con la rete europea dei centri micaelici.

Nel 2019, in occasione della seconda edizione del festival Michael fu firmato il gemellaggio internazionale tra Monte Sant’Angelo e Mont Saint-Michel, “evento storico per la nostra città” – racconta d’Arienzo.

“Da allora continui scambi, progetti, opportunità e nuove possibilità per i nostri territori. Continuiamo a costruire ponti internazionali per la Città dei due Siti UNESCO preparandoci al meglio per il 2024 quando ‘Un Monte in cammino’ sarà il progetto protagonista della Capitale della cultura di Puglia” – dichiara il sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo d’Arienzo. La delegazione è composta da: Pierpaolo d’Arienzo (sindaco), Rosa Palomba (vicesindaco, assessore istruzione-cultura-turismo), Antonella Iaculli e Mariangela Rignanese (consigliere comunali), Giosiana Santoro (Responsabile settore Amministrativo – Cultura, turismo) e Pasquale Gatta (staff sindaco – comunicazione e promozione).