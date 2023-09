Processo Goldfinger: 13 anni a capo banda foggiano, latitante da 2 anni

FOGGIA – Undici condanne a settant’anni di carcere, tre assoluzioni, sei prescrizioni nel processo «Goldfinger» a venti foggiani, romani, marchigiani e torinesi accusati a vario titolo di 19 imputazioni: associazione per delinquere; furto da 15 milioni di euro tra contanti e preziosi sottratti dal caveau delle cassette di sicurezza dell’ex Banco di Napoli di piazza Puglia nel weekend tra il 9 e 11 marzo 2012; tentato furto nel caveau delle due gioiellerie del gruppo Sarni al centro commerciale Mongolfiera, sventato dalla squadra mobile nell’agosto 2012; riciclaggio di parte del bottino del maxi-colpo in banca; calunnia a alcuni dei presunti ladri; ricettazione di telefonini e merce varia; favoreggiamento; violazione privacy; interruzione comunicazioni tra sistemi telematici. Il blitz di Procura e squadra mobile del 10 marzo 2015 portò a 13 arresti: 9 in carcere, 4 ai domiciliari.

La sentenza di primo grado è stata pronunciata nel tardo pomeriggio di giovedì dal Tribunale a otto anni dalla prima udienza del processo, celebrata l’11 novembre 2015.

I giudici hanno inflitto tredici anni all’imputato principale, il foggiano Olinto Bonalumi ritenuto la mente del furto in banca e di quello fallito nelle gioiellerie: è stato invece assolto dall’accusa di associazione per delinquere, l’accusa lo ritiene uno dei due capi della banda composta da foggiani e «cassettari» romani specializzati in questi colpi.

Il foggiano Olinto Bonalumi è in pratica a piede libero nel processo «Goldfinger», ma è ricercato dal 14 gennaio 2021 per scontare 13 anni, 4 mesi e 11 giorni.

Lo riporta la Gazzetta del Mezzogiorno.