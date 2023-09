Torna a Foggia l’Uva della carità: il ricavato alle missioni di Operazione Mato Grosso in Perù

FOGGIA – Anche quest’anno l’uva (dolce e senza semi) dell’Operazione Mato Grosso è disponibile per la vendita. Cinque kg al costo di 15 e come sempre tutto il ricavato andrà direttamente in Perù, a disposizione di chi si impegna quotidianamente nelle missioni dell’organizzazione.

A SAN PIO X. L’Uva della carità sarà disponibile per l’intera giornata di domenica nella piazza antistante la parrocchia di San Pio X, ma è possibile anche prenotare al numero 3452399088.

Lo riporta foggiacittaaperta.it.