SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA) – Marco Castori, medico responsabile dell’Unità di Genetica Medica dell’Irccs Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (Foggia) è stato eletto nei giorni scorsi medico coordinatore per le sindromi di Ehlers-Danlos all’interno di Ern ReConnet, il network europeo di esperti dedicato alle malattie rare dell’apparato muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo.

La nomina di Castori giunge ad un anno e mezzo dall’inserimento, da parte della Commissione Europea, dell’Irccs Casa Sollievo della Sofferenza all’interno degli Ern Skin e ReConnet, le due reti di riferimento europee e transfrontaliere per le malattie rare dermatologiche, dell’apparato muscolo scheletrico e del tessuto connettivo.

Gli ERN riuniscono centri ospedalieri europei di qualità e con le competenze necessarie a trattare malattie e patologie rare, a bassa prevalenza e complesse che richiedono un’assistenza sanitaria altamente specializzata.

“Come nuovo disease coordinator del gruppo di lavoro relativo alle sindromi di Ehlers-Danlos e ai disturbi dello spettro ipermobile ‒ ha dichiarato Castori ‒ mi impegnerò a portare a termine i progetti già avviati dal precedente coordinamento del gruppo di lavoro.

Desidero inoltre stimolare tutti i miei colleghi al confronto per raggiungere un consenso in merito alle metodologie di valutazione e diagnostiche delle persone che ci vengono inviate per una ipermobilità articolare sintomatica.

In quest’ambito, vorrei cogliere l’opportunità per aprire un dibattito in merito alla definizione corrente di disturbo dello spettro ipermobile”.