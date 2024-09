LEGGI ANCHE // Sinner campione

*Jannik Sinner, il bravo ragazzo che sa vincere *

di Zino Gerardo

C’è una cosa che sfugge ai più quando si parla di sport. Si discute di vittorie, di sconfitte, di numeri e di trofei, come se tutto ciò fosse l’unico metro di misura del valore di un atleta. Ma la verità, la verità profonda e quasi sempre ignorata, è che un campione non si misura solo dal numero di titoli che solleva al cielo, ma da come affronta il gioco della vita, con le sue vittorie e le sue sconfitte.

Ed è proprio qui che Jannik Sinner, un ragazzo altoatesino con i capelli rossi e lo sguardo sincero, ha dimostrato di essere molto più di un semplice tennista. Sinner ha solo 23 anni, eppure ha già vinto l’Open degli Stati Uniti del 2024, raggiungendo l’apice di una carriera che per molti suoi coetanei sarebbe ancora agli albori. Ma se ci fermiamo solo a questa vittoria, non cogliamo il vero significato di ciò che è accaduto.

Jannik non ha semplicemente alzato la coppa sotto il cielo di New York, non ha soltanto battuto avversari che avevano più esperienza e più gloria alle spalle. No, ha fatto molto di più. Dopo il trionfo, quando tutti aspettavano le solite parole di circostanza, i ringraziamenti agli allenatori, alle famiglie e ai tifosi, Sinner ha deciso di dedicare la sua vittoria alla zia, una donna che da tempo lotta contro una malattia debilitante. Un gesto che ha fatto la differenza, che ha trasformato una vittoria sportiva in qualcosa di ben più grande, più umano.

In un mondo che sembra ossessionato dal successo, che idolatra chi vince e ignora chi perde, Sinner ci ricorda che vincere e perdere fanno parte dello stesso viaggio. Si può vincere sul campo e perdere nella vita, o si può perdere una partita ma vincere in umanità. Questo giovane, con il suo gesto semplice e profondo, ha saputo vincere su entrambi i fronti.

La dedica alla zia malata è un messaggio potente in un tempo in cui ci si è dimenticati di guardare oltre le luci accecanti dei riflettori. Sinner ha dimostrato che, anche nel pieno della gloria, si può avere la sensibilità e l’umanità di ricordarsi di chi sta soffrendo, di chi, nel silenzio, combatte battaglie ben più dure di quelle giocate su un campo da tennis.

Questo ragazzo di montagna, cresciuto lontano dai clamori delle grandi città, ci insegna che l’equilibrio tra vittoria e sconfitta non sta nei punti accumulati o nei titoli conquistati, ma nella capacità di rimanere umili, vicini agli affetti più cari, consapevoli che la vera grandezza sta nel cuore. E così, con la sua vittoria agli US Open 2024, Jannik Sinner non è diventato solo un campione di tennis: è diventato un campione di vita.

Perché, alla fine, ciò che resta davvero non sono i titoli o i trofei. Ciò che conta è come si vince e come si perde. E Sinner, in quel momento, ci ha dimostrato che sa fare entrambe le cose meglio di chiunque altro.