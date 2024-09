Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA (FOGGIA) – Si informa che l’INPS ha trasmesso l’elenco dei beneficiari della Carta “Dedicata a Te”.

L’elenco è consultabile al seguente link: [https://www.comune.manfredonia.fg.it/avviso…/].

𝐌𝐨𝐝𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐝𝐢 𝐫𝐢𝐭𝐢𝐫𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐥𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫𝐚 𝐝𝐢 𝐧𝐨𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚

I beneficiari dovranno recarsi presso gli uffici indicati per ritirare la lettera di notifica contenente il codice identificativo della Carta, rispettando le seguenti suddivisioni per cognome:

– 𝐂𝐨𝐠𝐧𝐨𝐦𝐢 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐀 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝗞: Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), Piazza del Popolo n. 11 – lunedì e venerdì, ore 9:30 – 12:30.

– 𝐂𝐨𝐠𝐧𝐨𝐦𝐢 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐋 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐙: Ufficio Servizi Sociali, Via San Lorenzo n. 47 – martedì, ore 10:30 – 12:30 e 16:30 – 18:30; giovedì, ore 10:30 – 12:30.

Si ricorda che i beneficiari sono coloro che hanno presentato una dichiarazione ISEE valida.

𝐃𝐞𝐥𝐞𝐠𝐡𝐞

In caso di impossibilità a ritirare la comunicazione, un delegato potrà farlo presentando:

– Delega firmata

– Documento d’identità del delegante

– Documento d’identità del delegato

𝐌𝐨𝐝𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐝𝐢 𝐫𝐢𝐭𝐢𝐫𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐂𝐚𝐫𝐭𝐚

– 𝐍𝐮𝐨𝐯𝐢 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐫𝐢: La Carta potrà essere ritirata presso qualsiasi Ufficio Postale a partire dal primo giorno lavorativo successivo al 5 di ogni mese, presentando:

– Codice di riferimento rilasciato dal Comune

– Documento d’identità valido

– Codice Fiscale/Tessera Sanitaria

– 𝐁𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐫𝐢 𝐠𝐢𝐚̀ 𝐭𝐢𝐭𝐨𝐥𝐚𝐫𝐢 𝐝𝐚𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟑: Chi possiede già la Carta non deve recarsi in Posta, poiché l’importo sarà accreditato automaticamente. In caso di smarrimento della Carta, sarà possibile richiederne la sostituzione presso un Ufficio Postale, presentando:

– Documento d’identità valido

– Codice Fiscale/Tessera Sanitaria

– Denuncia di smarrimento presentata alle autorità competenti

𝐌𝐨𝐝𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐝𝐢 𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢𝐳𝐳𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐂𝐚𝐫𝐭𝐚

La Carta può essere utilizzata presso gli esercizi convenzionati che vendono generi alimentari. È obbligatorio effettuare almeno un acquisto entro il 𝟭𝟲 𝗱𝗶𝗰𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟰 e utilizzare l’intero importo entro il 𝟮𝟴 𝗳𝗲𝗯𝗯𝗿𝗮𝗶𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟱, altrimenti si perderà il diritto al beneficio. L’elenco degli esercizi aderenti è disponibile al seguente link: [𝐂𝐚𝐫𝐭𝐚 𝐃𝐞𝐝𝐢𝐜𝐚𝐭𝐚 𝐚 𝐓𝐞 – 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐀𝐠𝐫𝐢𝐜𝐨𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐒𝐨𝐯𝐫𝐚𝐧𝐢𝐭𝐚̀ 𝐀𝐥𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐞](https://www.politicheagricole.it/Carta_Dedicata_a_te-info).

La Carta ha un valore di € 𝟱𝟬𝟬,𝟬𝟬.

𝐏𝐞𝐫 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢:

– Ufficio Servizi Sociali: Tel. 0884/519681 – 0884/519628 – 0884/519660 – 0884/519626 (martedì e giovedì, ore 10:30 – 12:30)

– Ufficio URP: Tel. 0884/519324 (lunedì e venerdì, ore 9:30 – 12:30)