Nuova aggressione al Pronto Soccorso di Foggia: calci e pugni a infermieri

FOGGIA – Un nuovo episodio di aggressione ai danni del personale sanitario del Policlinico “Riuniti” di Foggia si è registrato la scorsa notte.

Due infermieri sono stati aggrediti a calci e pugni da un paziente, giunto in stato di ansia.

Dopo essere stato registrato, e senza un motivo valido, l’uomo ha iniziato ad inveire contro i due infermieri per poi aggredirli: uno è stato colpito con calci e pugni, mentre l’altro è stato preso a schiaffi.

Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno identificato il soggetto e avviato gli accertamenti del caso.

L’episodio segue di pochi giorni la violenza avvenuta nel reparto di Chirurgia Toracica, quando i parenti di una giovane paziente – deceduta in sala operatoria – hanno aggredito medici e specializzandi, costretti a chiudersi in una stanza per sfuggire alla rabbia di almeno 50 persone.