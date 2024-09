"Ribadiamo per l’ennesima volta (nel caso qualcuno non lo avesse ancora capito) che NOI riteniamo giusta l'adesione ad 'Avviso Pubblico' e che Ritucci e Tasso hanno semplicemente chiesto una verifica bipartisan sulla competenza dell'organo chiamato a decidere sull'adesione"

Con un comunicato del 6 settembre, Molo 21 (o, meglio, un maldestro redattore, non molto attento a considerare la verità come guida della buona politica) ha commentato l’approvazione dell’adesione del Comune di Manfredonia all’associazione ‘Avviso Pubblico’ (un’associazione privata che promuove la legalità, come ne esistono altre), criticando l’astensione dei consiglieri di minoranza (tranne uno). Secondo il redattore, sarebbero stati fuorviati ‘inverosimilmente’ (così viene scritto) da un’obiezione legittima di un consigliere d’opposizione, che sosteneva che l’adesione a questa associazione dovesse essere approvata dalla Giunta, non dal Consiglio Comunale.

Per questo motivo, i consiglieri di AgiAMO e Sipontum (Massimiliano Ritucci e Antonio Tasso), insieme agli altri consiglieri di minoranza (eccetto uno), hanno chiesto alla maggioranza di ritirare la proposta, non essendoci una scadenza imminente per l’adesione all’associazione, così da avere il tempo per fare le verifiche necessarie, che non potevano essere fatte subito.

Apriti Cielo! Anatema per ‘lesa maestà’! Molo 21 (o meglio, l’irruente assessore che lo rappresenta in Giunta) non ha voluto sentire ragioni, rispondendo: “Abbiamo controllato NOI!”.

…E ‘stixxxx’ (a Roma c’è una simpatica e colorita espressione che si usa per rispondere a certe affermazioni perentorie).

La corretta procedura istituzionale prevede che, se una maggioranza consiliare (o di qualsiasi altro organismo) desidera ottenere l’approvazione unanime di una proposta, debba discuterne prima con la minoranza, risolvendo eventuali eccezioni e ottenendo così l’accordo.

SIA CHIARO, nessuno della minoranza, e men che meno i nostri Ritucci e Tasso (che lo hanno detto chiaramente anche in diretta video), era contrario alla proposta. Chiedevano semplicemente una verifica, che è stata negata con una certa arroganza, per cui si sono astenuti.

E SIA ANCORA PIÙ CHIARO: Ritucci e Tasso non si lasciano ‘trascinare sulla cattiva strada’ da nessuno, avendo una sufficiente capacità analitica socio-politica e amministrativa.

È utile ricordare che, in un passato non troppo lontano, fidarsi ‘ciecamente’ delle rassicurazioni (non verificate) di qualcuno non portò bene né a quel Consiglio, né a quell’Amministrazione, né alla Città.

Inoltre, liquidare dubbi legittimi come ‘eccessivo formalismo inutile’ non è un segno di onestà intellettuale da parte di chi (sempre da Molo 21) considera l’adesione a questa associazione come un passaggio indispensabile per ottenere una sorta di ‘certificato’ di trasparenza e correttezza. Il rispetto delle procedure formali è esso stesso indice di buon governo.

E poi, se davvero tutti i membri della maggioranza fossero stati convinti (senza dubbi) della correttezza del percorso intrapreso, avrebbero avuto l’occasione di dimostrare apertura al dialogo, inviando un segnale positivo ai cittadini. Invece, hanno lasciato molte persone perplesse sul fatto che la procedura seguita fosse davvero quella corretta.

Ribadiamo per l’ennesima volta (nel caso qualcuno non lo avesse ancora capito) che NOI riteniamo giusta l’adesione ad ‘Avviso Pubblico’ e che Ritucci e Tasso hanno semplicemente chiesto una verifica bipartisan sulla competenza dell’organo chiamato a decidere sull’adesione.

Vogliamo anche sottolineare che gli aderenti ad AgiAMO sono persone profondamente rispettose dei diritti altrui e del rispetto della legge, pur non essendo iscritti ad alcuna associazione con le caratteristiche di ‘Avviso Pubblico’.

Infine, per correttezza, va detto che non abbiamo percepito un atteggiamento così ostile da parte del resto della maggioranza (che, comunque, è stata portata al voto e ha agito di conseguenza).

Con la speranza di apprezzare presto le loro capacità amministrative, offriamo un’ultima considerazione a Molo 21: AgiAMO e Sipontum (che hanno radici politiche comuni) hanno intrapreso un percorso di opposizione leale (ma ferma), concentrata sul merito dei provvedimenti e sulla collaborazione, dove possibile – il Sindaco la Marca e alcuni Assessori ne sono testimoni – ma sanno anche confrontarsi duramente e polemicamente con chiunque, anche con esponenti politici o amministrativi di notevole rilievo (cosa dimostrata ampiamente in passato).

Non lo auguriamo, ma se è questo ciò che desiderate, beh, siete sulla strada giusta.

(NOTA STAMPA, Manfredonia, 09 settembre 2024).