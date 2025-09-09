Roma, 9 settembre 2025 – Il capo di Gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, risulta iscritta nel registro degli indagati dalla Procura di Roma con l’accusa di falso nell’ambito del procedimento legato al caso di Osama Njeem Almasri, il comandante libico arrestato e poi rimpatriato dall’Italia lo scorso gennaio.

La vicenda, già al centro di aspre polemiche politiche e giudiziarie, si arricchisce così di un nuovo capitolo che coinvolge uno dei vertici amministrativi del dicastero guidato da Carlo Nordio.

Secondo quanto trapela da fonti investigative, l’ipotesi di reato a carico di Bartolozzi si inserisce nel quadro delle verifiche avviate dagli inquirenti romani per chiarire le modalità con cui venne gestito il caso Almasri, un procedimento che ha già prodotto conseguenze di rilievo istituzionale.

Ad agosto, infatti, il Tribunale dei ministri ha trasmesso alla Camera dei deputati la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del guardasigilli Nordio, chiamati a rispondere delle loro presunte responsabilità in relazione al rimpatrio del comandante libico.

L’indagine si concentra sul passaggio cruciale avvenuto tra l’arresto di Almasri, avvenuto in Italia su richiesta internazionale, e la successiva decisione di trasferirlo rapidamente in Libia. Una scelta che, secondo l’accusa, sarebbe stata accompagnata da atti formali e comunicazioni istituzionali ritenute non conformi o addirittura falsificate.

Il coinvolgimento di Bartolozzi, figura di primo piano nella macchina organizzativa del ministero, potrebbe aprire scenari ulteriori e rendere ancora più complesso il già delicato equilibrio tra poteri dello Stato. La vicenda, infatti, non riguarda soltanto la responsabilità individuale di alcuni esponenti del governo, ma solleva interrogativi più ampi sulla gestione dei rapporti internazionali e sul rispetto delle garanzie procedurali in casi sensibili come quello di Almasri.

Lo riporta il tgcom24.com.