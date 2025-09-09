Lo rende noto Coldiretti Puglia tracciando un bilancio della raccolta, dopo i danni causati dalle gelate di marzo sui mandorleti della Puglia, “accertati tempestivamente attraverso sopralluoghi con i tecnici della Regione ai fini del riconoscimento dello stato di calamità, scenario aggravato poi dalla siccità”.
MARZO Coldiretti Puglia, -60% produzione mandorle per gelate di marzo
In Puglia le province di Bari e Brindisi "trainano la produzione di mandorle, rispettivamente con 63mila e 41mila quintali, seguite dalle province di Taranto e Foggia.
“Il clima incide anche nel 2025 sul raccolto di mandorle, con il pregiato superfood che ha subito un taglio drastico della produzione in media del 60%, ma che ha raggiunto anche il 100% in alcuni areali, a causa delle gelate di marzo 2025”.