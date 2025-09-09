Edizione n° 5819

BALLON D'ESSAI

AEROSPAZIO // Puglia motore dell’aerospazio italiano: filiera in crescita e alta specializzazione
9 Settembre 2025 - ore  13:24

CALEMBOUR

DENUNCIA // SLA in Basilicata: oltre 50 famiglie abbandonate, AISLA denuncia il silenzio della politica
9 Settembre 2025 - ore  13:28

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Economia // Coldiretti Puglia, -60% produzione mandorle per gelate di marzo

MARZO Coldiretti Puglia, -60% produzione mandorle per gelate di marzo

In Puglia le province di Bari e Brindisi "trainano la produzione di mandorle, rispettivamente con 63mila e 41mila quintali, seguite dalle province di Taranto e Foggia.

I Manuuèlle-mandorle verdi tenere

I Manuuèlle-mandorle verdi tenere

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Settembre 2025
Economia // Manfredonia //
“Il clima incide anche nel 2025 sul raccolto di mandorle, con il pregiato superfood che ha subito un taglio drastico della produzione in media del 60%, ma che ha raggiunto anche il 100% in alcuni areali, a causa delle gelate di marzo 2025”.

Lo rende noto Coldiretti Puglia tracciando un bilancio della raccolta, dopo i danni causati dalle gelate di marzo sui mandorleti della Puglia, “accertati tempestivamente attraverso sopralluoghi con i tecnici della Regione ai fini del riconoscimento dello stato di calamità, scenario aggravato poi dalla siccità”.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Non c'è cancello, nessuna serratura, nessun bullone che potete regolare sulla libertà della mia mente.” Virginia Woolf

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.