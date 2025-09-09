CAMPOBASSO – La “condotta del Liscione” torna al centro del dibattito politico tra Molise e Puglia. Nei giorni scorsi, nella sede del Consiglio regionale del Molise a Palazzo D’Aimmo, la consigliera regionale pugliese del Movimento 5 Stelle Rosa Barone e la senatrice pentastellata Gisella Naturale hanno incontrato i consiglieri regionali molisani del M5S Roberto Gravina e Angelo Primiani. Al centro del confronto, l’annosa questione delle infrastrutture idriche e in particolare il destino dell’opera da 190 milioni di euro che dovrebbe garantire approvvigionamenti idrici tanto alla Puglia quanto al Basso Molise.

Un incontro definito “costruttivo” dalle stesse esponenti pentastellate pugliesi, che hanno sottolineato la necessità di un dialogo continuo tra territori che, pur confinanti, vivono la risorsa acqua in modo diverso: chi come fornitore e chi come beneficiario. “Su una questione così delicata e centrale per entrambe le regioni – ha spiegato Barone – è necessario confrontarsi in maniera costruttiva. I consiglieri molisani ci hanno chiesto la certezza e l’ufficialità dei dati, prima di qualsiasi accordo, oltre alla garanzia che non ci sia un quantitativo minimo di acqua destinato obbligatoriamente alla Puglia, nel pieno rispetto del territorio che cede la risorsa”.

Secondo la consigliera pugliese, la condotta del Liscione non è solo un’opera strategica per la Puglia, ma rappresenta anche una leva di sviluppo per il Molise. “La condotta – ha sottolineato – è fondamentale per noi, ma è vincolata alla realizzazione di una rete idrica a favore di circa 6mila ettari del Basso Molise. Senza questo passaggio, sarebbe impossibile parlare di una programmazione infrastrutturale seria e completa. È una sfida che riguarda entrambe le comunità e che non può essere affrontata con annunci generici”.

Il tema del finanziamento resta il nodo centrale. Da mesi il Governo ha assicurato che, dopo quasi 25 anni di attese, sarebbero stati finalmente stanziati i 190 milioni di euro necessari per l’opera. Ma, denunciano le esponenti del M5S, ad oggi non ci sarebbe alcuna traccia formale di questi fondi. “Non ci risulta – ha ribadito Barone – che ci sia alcuna ufficialità sullo stanziamento. È per questo che nel Consiglio regionale pugliese ho depositato la richiesta di un’audizione con tutti i soggetti interessati, così da capire a che punto siamo davvero. Non possiamo più accontentarci di dichiarazioni di principio: servono atti concreti”.

Un pressing che va nella direzione di accelerare i tempi e di smascherare eventuali ritardi burocratici o mancate coperture. “Speriamo davvero – ha aggiunto la consigliera – che dalle parole si passi presto ai fatti. Se ciò avverrà, saremo i primi a dirci soddisfatti e a ringraziare. Ma questa infrastruttura è vitale per l’agricoltura e per il futuro del nostro territorio: non possiamo permetterci di perdere altro tempo”.

Anche la senatrice Gisella Naturale ha sottolineato l’importanza di una sinergia tra le due regioni, evidenziando come l’acqua rappresenti una delle sfide più cruciali dei prossimi anni, in particolare per l’agricoltura meridionale. Le difficoltà dovute ai cambiamenti climatici, alla siccità e al consumo crescente di risorse impongono – è il ragionamento – una pianificazione seria e investimenti concreti.

Dal confronto è emersa la volontà di mantenere un filo diretto tra Molise e Puglia, affinché le rispettive comunità possano sentirsi tutelate. “Continueremo a confrontarci con i consiglieri molisani – ha assicurato Barone – perché non basta annunciare finanziamenti: servono fondi certi e tempi chiari. Solo così sarà possibile dare risposte concrete agli agricoltori e ai cittadini”.

La partita della condotta del Liscione resta dunque aperta e complessa. Da un lato, le promesse di finanziamenti che tardano a concretizzarsi; dall’altro, le aspettative di due regioni che vedono in quest’opera un tassello essenziale per il loro sviluppo. In mezzo, il pressing del Movimento 5 Stelle che chiede chiarezza e rapidità, nella speranza che un dossier rimasto fermo per decenni possa finalmente tradursi in cantieri reali e benefici tangibili.