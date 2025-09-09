Edizione n° 5819

BALLON D'ESSAI

AEROSPAZIO // Puglia motore dell’aerospazio italiano: filiera in crescita e alta specializzazione
9 Settembre 2025 - ore  13:24

CALEMBOUR

DENUNCIA // SLA in Basilicata: oltre 50 famiglie abbandonate, AISLA denuncia il silenzio della politica
9 Settembre 2025 - ore  13:28

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Eventi // Due giornate dedicate all’Alzheimer: il Centro Diurno Santa Chiara e la Gargano Vita mutua del credito cooperativo italiano, insieme per sensibilizzare e informare

MANFREDONIA Due giornate dedicate all’Alzheimer: il Centro Diurno Santa Chiara e la Gargano Vita mutua del credito cooperativo italiano, insieme per sensibilizzare e informare

Il programma prevede incontri con esperti del settore, screening gratuiti, laboratori esperienziali, e attività aperte al pubblico, pensate per coinvolgere persone di tutte le età e creare uno spazio di dialogo e condivisione.

Due giornate dedicate all’Alzheimer: il Centro Diurno Santa Chiara e la Gargano Vita mutua del credito cooperativo italiano, insieme per sensibilizzare e informare

Due giornate dedicate all’Alzheimer: il Centro Diurno Santa Chiara e la Gargano Vita mutua del credito cooperativo italiano, insieme per sensibilizzare e informare

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Settembre 2025
Eventi // Manfredonia //

Il Centro Diurno Santa Chiara, in collaborazione con la Gargano Vita, è lieta di invitare la cittadinanza a partecipare a due giornate evento dedicate all’Alzheimer, in programma nei giorni del 20 e 21 Settembre 2025 presso i locali del LUC Laboratorio Urbano Culturale ” con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza, offrire strumenti concreti a familiari e caregiver, e favorire una cultura dell’inclusione e del supporto per chi vive quindi questa malattia, spesso invisibile agli occhi della società.

Il programma prevede incontri con esperti del settore, screening gratuiti, laboratori esperienziali, e attività aperte al pubblico, pensate per coinvolgere persone di tutte le età e creare uno spazio di dialogo e condivisione.

Durante le giornate sarà possibile conoscere da vicino il nostro approccio terapeutico e partecipare a momenti di socializzazione con utenti, operatori e volontari.
L’Alzheimer riguarda tutti noi. Comprendere è il primo passo per non lasciare sole le persone che convivono con questa malattia e chi se ne prende cura ogni giorno.

Vi aspettiamo numerosi per costruire insieme una comunità più informata, sensibile e solidale.

Per maggiori informazioni:
📞 0884/ 586874
📧 coopsantachiara@libero.it
🌐 www.cooperativasantachiara.it

 

Due giornate dedicate all’Alzheimer: il Centro Diurno Santa Chiara e la Gargano Vita mutua del credito cooperativo italiano, insieme per sensibilizzare e informare
Due giornate dedicate all’Alzheimer: il Centro Diurno Santa Chiara e la Gargano Vita mutua del credito cooperativo italiano, insieme per sensibilizzare e informare

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Non c'è cancello, nessuna serratura, nessun bullone che potete regolare sulla libertà della mia mente.” Virginia Woolf

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.