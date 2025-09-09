Due giornate dedicate all’Alzheimer: il Centro Diurno Santa Chiara e la Gargano Vita mutua del credito cooperativo italiano, insieme per sensibilizzare e informare

Il Centro Diurno Santa Chiara, in collaborazione con la Gargano Vita, è lieta di invitare la cittadinanza a partecipare a due giornate evento dedicate all’Alzheimer, in programma nei giorni del 20 e 21 Settembre 2025 presso i locali del LUC Laboratorio Urbano Culturale ” con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza, offrire strumenti concreti a familiari e caregiver, e favorire una cultura dell’inclusione e del supporto per chi vive quindi questa malattia, spesso invisibile agli occhi della società.

Il programma prevede incontri con esperti del settore, screening gratuiti, laboratori esperienziali, e attività aperte al pubblico, pensate per coinvolgere persone di tutte le età e creare uno spazio di dialogo e condivisione.

Durante le giornate sarà possibile conoscere da vicino il nostro approccio terapeutico e partecipare a momenti di socializzazione con utenti, operatori e volontari.

L’Alzheimer riguarda tutti noi. Comprendere è il primo passo per non lasciare sole le persone che convivono con questa malattia e chi se ne prende cura ogni giorno.

Vi aspettiamo numerosi per costruire insieme una comunità più informata, sensibile e solidale.

Per maggiori informazioni:

📞 0884/ 586874

📧 coopsantachiara@libero.it

🌐 www.cooperativasantachiara.it