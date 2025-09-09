Mafia del Gargano, “Mari e Monti”: udienza preliminare rinviata al 19 settembre. Le novità

Bari – È stata rinviata al 19 settembre 2025 l’udienza preliminare del procedimento “Mari e Monti”, maxi-inchiesta antimafia che vede imputate, al Tribunale di Foggia, 50 persone, anche legate al clan Li Bergolis/Miucci, radicato sul Gargano.

Il rinvio è stato disposto dal Gup del Tribunale di Bari su richiesta di diversi difensori, tra cui l’avvocato Innocenza Starace del Foro di Foggia, dopo la produzione da parte della Direzione Distrettuale Antimafia di nuova documentazione relativa, in particolare, alla posizione di Palena e di altri imputati collegati.

Le parti civili

Nell’udienza odierna sono state ammesse tutte le costituzioni di parte civile: oltre ai Comuni di Monte Sant’Angelo, Mattinata, Manfredonia e Vieste, si sono costituiti anche i Ministeri della Salute, Giustizia, Trasporti e Interno, nonché associazioni e privati cittadini. Tra queste, anche l’associazione “Giovanni Panunzio” di Foggia, impegnata nella promozione della legalità. Acquisite e depositate le relative procure speciali.

Le richieste delle difese

Nel corso dell’udienza, alcune difese hanno manifestato l’intenzione di procedere con il rito abbreviato “secco”, altre con abbreviato condizionato a produzioni istruttorie, mentre non sono mancate richieste di patteggiamento. Altri imputati hanno scelto di non avanzare richieste di riti alternativi.

L’avvocato Innocenza Starace ha inoltre depositato per l’imputato Miucci Leonardo documentazione difensiva, tra cui una riabilitazione, il rigetto dell’applicazione delle misure di prevenzione, ritenendo che tali elementi possano “indurre il giudice a non ritenerlo (Miucci Leonardo,ndr) parte di un’associazione mafiosa”. Tutte le produzioni documentali presentate dalle difese sono state ammesse.

Il 19 settembre l’udienza proseguirà con: l’ammissione formale dei riti alternativi richiesti; la fissazione delle date per i giudizi abbreviati; la prosecuzione della discussione sulla richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura.

L’operazione antimafia ha messo nel mirino il clan Li Bergolis/Miucci, radicato a Monte Sant’Angelo e attivo da oltre 15 anni in un’area considerata “fortino” del gruppo criminale, guidato secondo l’accusa da Enzo Miucci.

Dalle indagini è emerso un quadro di monopolio mafioso costruito in un contesto di violenza armata e contrapposizione con la fazione Romito-Ricucci-Lombardi: dal 2009, la faida garganica ha registrato 21 omicidi e 18 tentati omicidi, che hanno segnato profondamente il territorio e portato allo scioglimento per infiltrazioni mafiose dei Comuni di Monte Sant’Angelo, Mattinata e Manfredonia.

I capi di imputazione

La Procura contesta 48 capi d’accusa, tra cui:

Associazione mafiosa (25 imputati);

Due associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti (21 imputati);

21 reati in materia di droga ;

11 episodi estorsivi e 5 reati legati alle armi ;

Rapine, furti aggravati, ricettazione, trasferimento fraudolento di valori e favoreggiamento.

Sequestrati inoltre beni per circa 10 milioni di euro.

Il giudice ha definito lo scenario emerso dall’inchiesta come “la più allarmante criminalità organizzata del territorio pugliese”, evidenziando la pervasività delle logiche mafiose nell’economia e nella politica locale.