Manfredonia: disinfestazione notturna contro la West Nile

L’A.S.E. di Manfredonia e il Comune – Assessorato alla Sostenibilità, Qualità della Vita e Comunità Energetiche – informano la cittadinanza che nella notte tra martedì 9 e mercoledì 10 settembre, dalle 00:01 alle 06:00, verranno effettuati interventi di disinfestazione notturna mirati al contenimento del virus West Nile.

Le aree interessate sono: Sciale delle Rondinelle, Lido La Bussola, Sciale degli Zingari, Scalo dei Saraceni, Ippocampo, Frazione Montagna, Borgo Mezzanone e Siponto.

L’operazione sarà eseguita tramite nebulizzazione di insetticidi a basso impatto ambientale, efficaci contro zanzare, mosche e altri insetti, ma sicuri per persone, animali e ambiente.

Per garantire l’efficacia e la sicurezza del trattamento, i cittadini sono invitati a seguire alcune precauzioni:

chiudere finestre e balconi durante le ore dell’intervento ;

; proteggere arnie, voliere, gabbie e contenitori di cibo per animali ;

; ritirare indumenti e alimenti posti all’esterno delle abitazioni.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare i siti www.asemanfredonia.it e www.comune.manfredonia.fg.it o contattare il numero verde ASE 800.724590 (lun-ven 09:00–18:00 | sab 09:00–13:00).

La collaborazione dei cittadini è fondamentale per la buona riuscita dell’intervento.

Lo riporta ilsipontino.net.