Edizione n° 5819

BALLON D'ESSAI

AEROSPAZIO // Puglia motore dell’aerospazio italiano: filiera in crescita e alta specializzazione
9 Settembre 2025 - ore  13:24

CALEMBOUR

DENUNCIA // SLA in Basilicata: oltre 50 famiglie abbandonate, AISLA denuncia il silenzio della politica
9 Settembre 2025 - ore  13:28

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Manfredonia: disinfestazione notturna contro la West Nile

DISINFESTAZIONE Manfredonia: disinfestazione notturna contro la West Nile

Nella notte tra martedì 9 e mercoledì 10 settembre, dalle 00:01 alle 06:00, verranno effettuati interventi di disinfestazione notturna

Manfredonia: disinfestazione notturna contro la West Nile

IMMAGINE D'ARCHIVIO, DISINFESTAZIONE

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Settembre 2025
Cronaca // Manfredonia //

L’A.S.E. di Manfredonia e il Comune – Assessorato alla Sostenibilità, Qualità della Vita e Comunità Energetiche – informano la cittadinanza che nella notte tra martedì 9 e mercoledì 10 settembre, dalle 00:01 alle 06:00, verranno effettuati interventi di disinfestazione notturna mirati al contenimento del virus West Nile.

Le aree interessate sono: Sciale delle Rondinelle, Lido La Bussola, Sciale degli Zingari, Scalo dei Saraceni, Ippocampo, Frazione Montagna, Borgo Mezzanone e Siponto.

L’operazione sarà eseguita tramite nebulizzazione di insetticidi a basso impatto ambientale, efficaci contro zanzare, mosche e altri insetti, ma sicuri per persone, animali e ambiente.

Per garantire l’efficacia e la sicurezza del trattamento, i cittadini sono invitati a seguire alcune precauzioni:

  • chiudere finestre e balconi durante le ore dell’intervento;
  • proteggere arnie, voliere, gabbie e contenitori di cibo per animali;
  • ritirare indumenti e alimenti posti all’esterno delle abitazioni.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare i siti www.asemanfredonia.it e www.comune.manfredonia.fg.it o contattare il numero verde ASE 800.724590 (lun-ven 09:00–18:00 | sab 09:00–13:00).

La collaborazione dei cittadini è fondamentale per la buona riuscita dell’intervento.

Lo riporta ilsipontino.net.

1 commenti su "Manfredonia: disinfestazione notturna contro la West Nile"

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Non c'è cancello, nessuna serratura, nessun bullone che potete regolare sulla libertà della mia mente.” Virginia Woolf

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.