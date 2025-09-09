Edizione n° 5819

BALLON D'ESSAI

AEROSPAZIO // Puglia motore dell’aerospazio italiano: filiera in crescita e alta specializzazione
9 Settembre 2025 - ore  13:24

CALEMBOUR

DENUNCIA // SLA in Basilicata: oltre 50 famiglie abbandonate, AISLA denuncia il silenzio della politica
9 Settembre 2025 - ore  13:28

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Manfredonia, incendio sul tratturo Coppola Chiatta a Macchia Rotonda. “Un disastro, in fiamme piantine e plastiche”

MACCHIA ROTONDA Manfredonia, incendio sul tratturo Coppola Chiatta a Macchia Rotonda. “Un disastro, in fiamme piantine e plastiche”

Secondo le prime ricostruzioni, ignoti avrebbero appiccato il fuoco, provocando la distruzione di materiale agricolo e plastico accatastato nei pressi dell’area in cui sorge una pala eolica.

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
9 Settembre 2025
Cronaca // Manfredonia //

Manfredonia (FG) – Nonostante la recente ordinanza comunale che vieta tassativamente la combustione di piante di pomodoro, tubicini per l’irrigazione, plastiche e altri scarti agricoli, questa mattina sul tratturo Coppola Chiatta, in località Macchia Rotonda, si è verificato un nuovo rogo.

Secondo le prime ricostruzioni, ignoti avrebbero appiccato il fuoco, provocando la distruzione di materiale agricolo e plastico accatastato nei pressi dell’area in cui sorge una pala eolica.

Le fiamme hanno sprigionato una densa nube tossica, con conseguenti rischi di intossicazione per residenti, passanti e lavoratori delle campagne limitrofe.

L’episodio assume particolare gravità perché avviene a poche settimane dall’ordinanza firmata dal Comune di Manfredonia, che impone regole severe per contrastare le combustioni illegali, pratica diffusa che danneggia l’ambiente, compromette la qualità dell’aria e mette a rischio la salute pubblica.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Non c'è cancello, nessuna serratura, nessun bullone che potete regolare sulla libertà della mia mente.” Virginia Woolf

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.