Manfredonia (FG) – Nonostante la recente ordinanza comunale che vieta tassativamente la combustione di piante di pomodoro, tubicini per l’irrigazione, plastiche e altri scarti agricoli, questa mattina sul tratturo Coppola Chiatta, in località Macchia Rotonda, si è verificato un nuovo rogo.
Secondo le prime ricostruzioni, ignoti avrebbero appiccato il fuoco, provocando la distruzione di materiale agricolo e plastico accatastato nei pressi dell’area in cui sorge una pala eolica.
Le fiamme hanno sprigionato una densa nube tossica, con conseguenti rischi di intossicazione per residenti, passanti e lavoratori delle campagne limitrofe.
L’episodio assume particolare gravità perché avviene a poche settimane dall’ordinanza firmata dal Comune di Manfredonia, che impone regole severe per contrastare le combustioni illegali, pratica diffusa che danneggia l’ambiente, compromette la qualità dell’aria e mette a rischio la salute pubblica.